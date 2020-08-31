أعشاب مهملة من مطبخك تخلصك من مرض السكري بدون أدوية



أعشاب مهملة من مطبخك تساعد على علاج مرض السكري وستساعدك في الحفاظ على صحتك وفي النهاية التحكم في مستوى السكر في الجسم. إليك أبرز تلك العلاجات يقدمها موقع بولد سكاى الهندى.





1- الحلبة

كشفت دراسة أن الأشخاص الذين يستهلكون 25 جرامًا من بذور الحلبة يوميًا يتحكمون في نسبة السكر في الدم يمكنك نقع 10 جرام من بذور الحلبة في ماء ساخن طوال الليل وتناولها في صباح اليوم التالي.





2. تناول عصير البطيخ المر

يعد أكثر الطرق فعالية وطبيعية للسيطرة على مرض السكري.





يساعد العصير في التحكم في مستويات السكر في الدم بشكل فعال. يساعد في التحكم في امتصاص السكر في الأمعاء ويمكن أن يؤدي الاستهلاك المفرط إلى حدوث مشكلة في الجهاز الهضمي.







3. الجينسنج:

هذه العشبة الصينية لها خصائص مذهلة - فهي تعزز المناعة وتساعد مرضى السكر أيضًا عن طريق إبطاء امتصاص الجسم للكربوهيدرات.





الجينسنج لديه القدرة على خفض نسبة السكر في الدم بنسبة 15-20 في المائة يمكنك تناول 3 جرام من الجينسنج المجفف والمسحوق ، حتى ساعتين قبل الوجبة.

