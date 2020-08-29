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مرأة

انتبه.. رائحة الجسم الكريهة تشير إلى الإصابة بالأمراض

السبت 29/أغسطس/2020 - 08:59 م
رائحة الجسم الكريهة
رائحة الجسم الكريهة تشير إلى الإصابة بالأمراض
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حياة عبد العزيز
كشف بحث جديد عن أن الروائح المختلفة بالجسم يمكن أن تشير إلى أعراض مرضية خطيرة.

وأشار البحث إلى أن الالتهابات الجلدية يمكن أن تظهر برائحة كريهة من المنتجات الثانوية لنمو البكتيريا. 

وقد تؤدي المشكلات الصحية الداخلية من روائح كريهة من الجسم، مثل أمراض الكبد والكلى وفرط نشاط الغدة الدرقية، مما قد يؤدي إلى زيادة التعرق.

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ووفقًا للجمعية الطبية الأمريكية لطب الأقدام، إذا كان لدى الشخص جلد جاف ومتقشر حول أصابع القدم مع ظهور بثور، فقد يكون ذلك علامة على قدم الرياضي، ويمكن أن تؤدي أقدام الرياضيين غير المعالجة إلى عدوى بكتيرية مثل التهاب النسيج الخلوي.

ويمكن للأحذية المصنوعة من مواد اصطناعية غير قابلة للتنفس أن تمنع تبخر العرق وتعزز البيئة الرطبة التي تحب البكتيريا العيش فيها.

وبحسب موقع "express"، أن إذا لاحظ الشخص رائحة بول أقوى تشبه الرائحة الكيميائية، فقد يكون ذلك علامة على وجود عدوى في المسالك البولية.

وعندما تدخل بكتيريا مثل الإشريكية القولونية المسالك البولية والإحليل فإنها تتكاثر في المثانة.

وترجع تلك الرائحة هي إحدى علامات ارتفاع عدد خلايا الدم البيضاء في البول وهي مؤشر قوي أو التهاب في المسالك البولية.
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