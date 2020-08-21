تؤثر على التمثيل الغذائي.. اكتشف أعراض أشهر أمراض الغدة الدرقية "القصور والفرط".. وطرق العلاج المناسبة

- الاكتئاب ابرز اعراض قصور الغدة الدرقية

- علاج فرط الغدة الدرقية بالادوية أو الجراحة

- علاج قصور الغدة الدرقية لا يحتاج للجراحة





تؤثر اضطرابات الغدة الدرقية على جسم وصحة الانسان بالكامل وهى عبارة عن غدة على شكل فراشة في مقدمة العنق، وتلعب دورًا مهمًا في تنظيم العديد من عمليات التمثيل الغذائي في جميع أنحاء الجسم، لانها مسئولة بشكل اساسى عن عملية تنظيم التمثيل الغذائي وهو ما يعنى استفادة الجسم من العناصر الغذائية الموجودة بالطعام.

نعرض الفرق بين أعراض قصور الغدة الدرقية وأعراض فرط الغدة الدرقية واهم أدوية الغدة الدرقية وطرق علاجها الاخرى ، وفقا لما ذكره موقع " medicinenet".





أعراض قصور الغدة الدرقية





إعياء

ضعف التركيز أو الشعور "بالضباب" الذهني

جلد جاف

إمساك

الشعور بالبرد

احتباس السوائل

آلام العضلات والمفاصل

كآبة

نزيف الحيض المطول أو المفرط عند النساء





فرط نشاط الغدة الدرقية





تشمل أعراض وعلامات فرط نشاط الغدة الدرقية ما يلي:





رعشة

العصبية

سريع القلب معدل

إعياء

عدم تحمل الحرارة

زيادة في حركات الأمعاء

زيادة التعرق

مشاكل التركيز

فقدان الوزن غير المقصود

علاج الغدة الدرقية:





يمكن إعطاء الأدوية لتحل محل هرمون الغدة الدرقية المفقود في حالة قصور الغدة الدرقية. يتم إعطاء هرمون الغدة الدرقية الاصطناعي في شكل حبوب عن طريق الفم.





عند وجود فرط نشاط الغدة الدرقية ، يمكن استخدام الأدوية لتقليل إنتاج هرمون الغدة الدرقية أو منع إطلاقه من الغدة.





يمكن إعطاء أدوية أخرى للمساعدة في إدارة أعراض فرط نشاط الغدة الدرقية ، مثل زيادة معدل ضربات القلب.





إذا لم يتم السيطرة على فرط نشاط الغدة الدرقية بالأدوية ، فيمكن إجراء الاستئصال الإشعاعي





يشمل الاستئصال إعطاء جرعات من اليود المصنفة بالنشاط الإشعاعي الذي يدمر أنسجة الغدة الدرقية بشكل انتقائي.





جراحة الغدة الدرقية:

يمكن استخدام الجراحة لإزالة تضخم الغدة الدرقية الكبير أو عقيدة مفرطة الأداء داخل الغدة.





الجراحة ضرورية عندما يكون هناك احتمال الإصابة بسرطان الغدة الدرقية. إذا تمت إزالة الغدة الدرقية بالكامل ، فسيحتاج الفرد إلى تناول هرمون الغدة الدرقية الاصطناعي مدى الحياة.





استخدام جراحة الغدة الدرقية في مرض جريفز ( استئصال الغدة الدرقية الجزئي ) وكان العلاج المفضل قديما قبل العلاج باليود المشع والأدوية المضادة للغدة الدرقية. لا يتم استخدامه الان الا فى حالات قليلة .





ما التوقعات لاضطرابات الغدة الدرقية؟





في معظم الحالات ، يمكن السيطرة على اضطرابات الغدة الدرقية بشكل جيد من خلال العلاج الطبي ولا تشكل تهديدًا على الحياة. قد تتطلب بعض الحالات الجراحة.





وتعتبر النظرة المستقبلية جيدة أيضًا بالنسبة لمعظم الأشخاص المصابين بسرطان الغدة الدرقية ، على الرغم من أن المرضى المصابين بسرطان الغدة الدرقية الذي انتشر في جميع أنحاء الجسم يعانون من ضعف في التشخيص.