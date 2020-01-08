احذروها.. مضاعفات خطيرة تصيبك إذا لم تعالج التهاب المسالك البولية

تعتبر عدوى المسالك البولية (UTI) هي عدوى في أي جزء من الجهاز البولي، والكلى والحالب والمثانة ومجرى البول، وتشمل معظم الإصابات الجهاز البولي السفلي المثانة والإحليل.

وتعد النساء أكثر عرضة للإصابة بالتهاب المسالك البولية أكثر من الرجال، حيث إن العدوى تقتصر على المثانة الخاصة بك، ويمكن أن تكون مؤلمة ومزعجة. ومع ذلك، يمكن أن تحدث عواقب وخيمة إذا كان التهاب المسالك البولية قد انتقل إلى كليتيك.

ويعالج الأطباء عادة التهابات المسالك البولية بالمضادات الحيوية، ولكن يمكنك اتخاذ خطوات لتقليل فرصك في الإصابة بـ عدوى المسالك البولية كنوع من الوقاية.

وعند علاجها بسرعة وبشكل صحيح ، نادرًا ما تؤدي التهابات المسالك البولية إلى مضاعفات، ولكن إذا تركت دون علاج ، فإن التهاب المسالك البولية يمكن أن يكون له عواقب وخيمة، ومن أخطرها:

مضاعفات الإصابة بـ التهاب المسالك البولية:

1- الالتهابات المتكررة:

وخاصة في النساء اللائي يعانين من عدوى عدوى المسالك البولية، أو أكثر في فترة قصيرة من4 أشهر أو 6 أو أكثر في غضون عام.

2- تلف دائم في الكلى:

ويمكن أن يصيب التهاب المسالك البولية غير المعالج في التهاب كلوي حاد أو مزمن (التهاب الحويضة والكلية).

3- الحمل:

ويزيد الحمل من خطر تعرض النساء لإلتهاب المسالك البولية.

4-ضيق مجرى البول:

ويمكن أن يتسبب ضيق مجرى البول في الإصابة بالتهاب المسالك البولية والتهاب الإحليل المتكرر.

5- تعفن الدم: