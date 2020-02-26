فوائد وأضرار الحلبة.. تحارب الالتهابات والأمراض الجلدية وخطر على الحامل

الحلبة تعد من النباتات المهملة على الرغم من فوائدها الصحية فهى تساعد على تنظيم السكر فى الدم ومحاربة الالتهابات لغناها بكم كبير من المواد المضادة للاكسدة التي يمكن أن تقلل الالتهابات

كما أن الحلبة تساعد في تنظيم مستويات الكوليسترول وتخفيف الآلام.. ونقدم إليك أبرز فوائد زيت الحلبة وأضرار الحلبة للحامل أبرزها الاجهاض المبكر والاصابة بالاسهال





فوائد الحلبة





تعد الحلبة هي عشب يستخدم منذ فترة طويلة في الطب البديل فمنذ آلاف السنين ، تم استخدام الحلبة في الطب البديل والصيني لعلاج الأمراض الجلدية والعديد من الأمراض الأخرى وتستخدم بذور ومسحوق الحلبة أيضًا في العديد من الأطباق الهندية لمظهرها الغذائي ولطعمها الحلو قليلًا.





تحتوى ملعقة واحدة (11.1 جرام) من بذور الحلبة الكاملة على 35 سعرة حرارية كما تحتوي بذور الحلبة على كمية جيدة من الألياف والمعادن، بما في ذلك الحديد والمغنيسيوم.





طريقة عمل الحلبة





طريقة عمل الحلبة بالمقادير

ملعقة كبيرة حلبة محوجة





نصف ملعقة كبيرة سمنة



2 كوب لبن



1 كوب ماء سكر حسب الرغبة





التقديم





جوز هند





زبيب





سمسم محمص









طريقة عمل الحلبة المحوجة بالخطوات



* يقلب خليط الحلبة في السمنة على النار واضيفي اللبن والماء والسكر

ويقلب كل الخليط باستمرار حتى يصل للقوام مناسب ويصب ويزين بالسمسم والزبيب .





زيت الحلبة.. فوائد غير متوقعة





هناك فوائد عديدة لزيت الحلبة لصحتك فهو يساعد على محاربة الالتهابات لغناه بكم كبير من المواد المضادة للاكسدة ويمكن أن يقلل الالتهابات





الحلبة قد تساعد في تنظيم مستويات الكوليسترول وتحسين يساعد استخدام زيت الحلبة أيضا فى تخفيف الآلام









أضرار الحلبة على الحامل









بالرغم من فوائد الحلبة إلى أن الحلبة تبدو آمنة نسبيا للأشخاص الأصحاء.ومع ذلك معظم المكملات الغذائية لها آثار جانبية أقل خطورة مثل الإسهال وعسر الهضم.









تعد من أضرار الحلبة على الحامل إمكانية معانتها من انخفاض الشهية ، والذي قد يكون ضارًا إذا كنت

تعاني من اضطراب في الأكل.









نظرًا لتأثيره على نسبة السكر في الدم ، يجب استخدام الحلبة بحذر إذا كنت تتناول دواء السكري أو مكملات أخرى تخفض مستويات السكر في الدم أو تعانى من إضطراب مرض السكر أثناء الحمل..

















تشير الدراسات التي أجريت على الحيوانات إلى أن الجرعات العالية جدًا تسبب العديد من الآثار الجانبية الضارة ، بما في ذلك تلف الحمض النووي ، وانخفاض الخصوبة ، والمشاكل العصبية، وزيادة خطر الإجهاض.

















على الرغم من أن معظم هذه الآثار الجانبية لم يتم تأكيدها في الأشخاص ، والجرعات المستخدمة مرتفعة بشكل غير عادي ، إلا أن بعض العلماء قلقون بشأن استخدام مكملات الحلبة كذلك لاينصح النساء الحوامل بعدم تناول الحلبة. لأنها تحتوي على الأوكسيتوسين ، يمكن أن يكون

الحلبة بمثابة منبه للرحم ، مما يعني أنه يمكن أن يسبب تقلصات والولادة المبكرة. استخدم بعض الأشخاص الحلبة للحث على المخاض.

فوائد شرب الحلبة يوميا

















حليب الأم هو أفضل مصدر للتغذية لنمو طفلك ومع ذلك ، قد تكافح بعض الأمهات لإنتاج كميات كافية في حين تستخدم العقاقير الموصوفة عادةً لزيادة إنتاج لبن الأم ، تشير الأبحاث إلى أن الحلبة قد تكون بديلًا طبيعيًا آمنًا.









وجدت دراسة استمرت 14 يومًا في 77 أمًا جديدة أن شرب شاي الأعشاب مع بذور الحلبة زاد من إنتاج حليب الثدي ، مما ساعد الأطفال على زيادة الوزن.









تشير الأبحاث إلى أن الحلبة قد تزيد من إنتاج لبن الأم ومعدل زيادة الوزن عند الأطفال حديثي الولادة.









تعد أحد أكثر الأسباب شيوعًا لاستخدام الرجال لمكملات الحلبة هو زيادة هرمون التستوستيرون.









وقد وجدت بعض الدراسات أن لها آثار مفيدة ، بما في ذلك زيادة الرغبة الجنسية.

















على الجانب الأخر قد تساعد الحلبة في السيطرة على مرض السكري ومستويات السكر في الدم وزيادة التمثيل الغذائي.









بالإضافة إلى ذلك ، تشير بعض المراجعات والتقارير القصصية من الطب التقليدي إلى أن الحلبة يمكن أن تساعد في التهاب القولون التقرحي ومشاكل الجلد والعديد من الحالات الأخرى.