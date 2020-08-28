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مرأة

ماتطولش في قيلولة بعد الظهر.. مجدي بدران يكشف مخاطرها على الصحة

الجمعة 28/أغسطس/2020 - 11:33 م
مخاطر القيلولة
مخاطر القيلولة
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حياة عبد العزيز
كشفت دراسة حديثة أن القيلولة لمدة 60 دقيقة أو أكثر خلال النهار، تزيد من خطر وفاة الشباب بمقدار الثلث.

وعلق الدكتور مجدى بدران، عضو الجمعية المصرية للحساسية والمناعة، أن 20 دراسة سابقة عن القيلولة وأمراض القلب ومخاطر الوفاة، شملت أكثر من 313 ألف مشارك، بينت أن حوالى 39% منهم يداومون على غفوة النهار الطويلة بانتظام.

وأشار في حديثه لـ "صدى البلد"، إلى أنه عند أخذ النوم الليلي في الاعتبار؛ ارتبطت القيلولة الطويلة بارتفاع خطر الوفاة فقط، لدى أولئك الذين ينامون أكثر من 6 ساعات في الليلة. 

وأكد "بدران" أن الخطر يزداد مع زيادة القيلولة أكبر من 60 مقارنة بالذين ليس لديهم عادة القيلولة على الإطلاق.

وكشف عضو الجمعية المصرية للحساسية والمناعة عن أضرار القيلولة عندما تزيد عن ساعة:

1- الوفاة المبكرة بنسبة 30% .
2- الإصابة بأمراض القلب بنسبة 34%.
3- القيلولة تزيد من خطر وفاة الشخص بنسبة 19 %.
4- ارتفاع نسبة الوفاة لدى السيدات  إلى 22% .

وأضاف الدكتور مجدي بدران أن القيلولة القصيرة الأقل من 60 دقيقة لم تكن خطرة على الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية.

ونصح في حديثه قائلا "ما تطولش فى قيلولة بعد الظهر".

وتشير النتائج إلى أن القيلولة أقصر عن 30 إلى 45 دقيقة قد تحسن صحة القلب لدى الأشخاص الذين ينامون بشكل غير كافٍ ليلًا .

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فوائد القيلولة القصيرة:

1- تشير الدراسات إلى أن قيلولة بعد الظهر مفيدة للبالغين.
2- تقلل من الشعور بالكسل للاستغراق في النوم أثناء النهار.
3- يمكن أن تعزز الذاكرة والمناعة والمهارات الحركية.
4- تحسن الأداء الوظيفي.
5- تحسن المزاج.
6- تقلل من التوتر وأكثر يقظة .
الدكتور مجدى بدران، عضو الجمعية المصرية للحساسية والمناعة الدكتور مجدى بدران، عضو الجمعية المصرية للحساسية والمناعة
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