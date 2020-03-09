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مرأة

في يومها العالمي .. 6 فوائد صحية لـ القيلولة

الإثنين 09/مارس/2020 - 04:14 م
فوائد القيلولة
فوائد القيلولة
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رشا عوني
يحتفل العالم بـ اليوم العالمي للقيلولة في 9 مارس، وهي الغفوة خلال ساعات النهار، فقد اعتاد الكثير على أخذ القيلولة بشكل يومي خاصة في فترة مابين الظهر والعصر، كما أن هناك العديد من الفوائد الصحية التي تعود على صحة الإنسان بعد القيلولة، نستعرضها في السطور القادمة .. 

1-القيلولة تخفض ضغد الدم 3 درجات وذلك وفقأ لأحدث الدراسات العلمية
2-القيلولة تزيد من تركيز الدماغ وتجدد النشاط وتجعلك أكثر تركيزًا بقية اليوم
3-القيلولة تقلل من مخاطر أمراض القلب وذلك وفقًا لدراسة نشرت عام 2019 

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4-القيلولة خلال النهار تحسن من جودة النوم ليلًا
5-القيلولة تعزز عمل الدماغ حيث أكدت الأبحاث أن هناك أماكن في الدماغ تتطور خلال فترة القيلولة، وهي مرتبطة بالإبداع والتفكير الجيد والإبداع 
6-القيلولة تحمي من مخاطر السمنة، فكلما قلت ساعات النوم كلما كان الشخص أكثر عرضة لتناول السكريات والوجبات والكافيين، مما يسبب زيادرة الوزن . 

المصدر موقع sleepfoundation . 

في يومها العالمي .. 6 فوائد صحية لـ القيلولة
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