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مرأة

دون أدوية.. 3 طرق طبيعية تساعدك في علاج السكري

الأحد 30/أغسطس/2020 - 06:31 م
علاج السكري
علاج السكري
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نهى هجرس
وفقًا لدراسة أجرتها لجنة الأطباء للطب المسؤول ، يمكن خفض نسبة السكر في الدم والوزن ومستويات الكوليسترول لمرضى السكر عن طريق اتخاذ تدابير وقائية مختلفة. 

وزعمت بعض الدراسات أن التدخلات الغذائية فعالة في إدارة مرض السكري لأنها على عكس الأدوية أظهرت تحسنًا ملحوظًا، وتعتبر النظم الغذائية النباتية مفيدة لعلاج مرض السكري ، وخاصة النوع الثاني حيث يمكن أن تساعد في تقليل الدهون داخل الخلايا.

وكشفا لما قدمه موقع " times of india" إليكم أبرز  الطرق الصحيحة للحفاظ على مستوى السكري .


- أكل صحي 
من أجل السيطرة على مرض السكري لديك ، من المهم أن تتبع نظامًا غذائيًا صحيًا يتكون من الكربوهيدرات والألياف والأسماك الغنية بالأوميغا 3 والدهون الجيدة أثناء الهضم ، تتحلل الكربوهيدرات البسيطة (الفواكه والحليب ومنتجات الألبان والحلوى والعصائر والمشروبات الغازية) والكربوهيدرات المعقدة (البازلاء والفول والحبوب الكاملة والخضروات) إلى جلوكوز الدم، ويتم امتصاص الكربوهيدرات المعقدة ببطء في الجسم ، مما يؤدي إلى تجنب ارتفاع مستويات السكر في الدم، لذلك ركز على الحبوب الكاملة والخضروات والفاكهة التي تقلل من خطر الإصابة بداء السكري .

- تعرف على عدد الكربوهيدرات 
التعرف على عدد الكربوهيدرات وأحجام الحصص مفتاح الحفاظ على إدارة مرض السكري هو تعلم كيفية حساب الكربوهيدرات، وغالبًا ما يكون للكربوهيدرات تأثير على مستويات السكر في الدم ، وبالنسبة للأشخاص الذين يعانون من الأنسولين وقت الطعام ، من الضروري معرفة كمية الكربوهيدرات في طعامك لأنها ستساعدك في الحصول على الكمية الصحيحة من الأنسولين  .

- تمرين النشاط البدني 
هو تغيير مهم آخر في نمط الحياة يجب اعتماده في خطة إدارة مرض السكري، عندما تبدأ في ممارسة الرياضة ، تستخدم عضلاتك السكر للحصول على الطاقة ، مما يساعد جسمك على استخدام الأنسولين بكفاءة أكبر،  ويمكنك الخروج للمشي أو الجري أو تمارين البسيطة.



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