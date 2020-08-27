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مرأة

لمرضى السكرى.. كيف تحمى نفسك من بتر القدم

الخميس 27/أغسطس/2020 - 12:10 ص
لمرضى السكرى .. كيف
لمرضى السكرى .. كيف تحمى نفسك من بتر القدم
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اسماء محمد
قال الدكتور مصطفى عبد البارى ، استاذ جراحة الأوعية الدموية بطب عين شمس،أن القدم السكرى من أخطر المشكلات الصحية التى تهدد المريض لأنها تتسبب فى بتر القدم أو جزء منها وبالرغم من ذلك يمكن تجنب هذه المخاطر ببعض النصائح البسيطة.

وأوضح "عبد البارى" أن ضبط مستوى السكر فى الدم وفحص الأطراف من أهم طرق الوقاية بجانب ممارسة التمارين الرياضية بشكل منتظم ، واتباع نظام غذائي مناسب والالتزام بجرعة الدواء ، والإقلاع عن التدخين نهائيا.

وأضاف "عبد البارى" أن الحفاظ على نظافة القدمين ، عن طريق غسلهما بشكل يومي ، والمواظبة على تجفيفهما بعد الغسل خاصةً بين الأصابع لكي تتجنب العدوى خاصة الفطريات كما يجب على فحص القدمين بشكل يومى قبل الذهاب إلى النوم .

مشيرا الى اهمية ارتداء الحذاء المريح يكون طوله وشكله كبيرين بما يكفي لكي للاتظهر أصابع القدم منه ويفضل استخدام الجوارب القطنية، و فحص درجة حرارة الماء قبل الإستحمام بواسطة الكوع وليس بواسطة القدم ، وذلك لحماية القدم من التعرض للحرارة أو البرد الشديدين.

مؤكدا أن الفحص والعلاج الذاتي للقدم والاطراف يمثل حجر أساس في اكتشاف اعراض القدم السكرى وعلاجه.

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