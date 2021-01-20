لبشرة صحية.. أطعمة لا غنى عنها في نظامك الغذائي

لا يقتصر الإهتمام بالبشرة على وضع الكريمات والترطيب الدائم، ولكن الاهتمام لا يكون ظاهريا فقط، وإنما قد تنعكس الأطعمة التي نتناولها على صحة البشرة، وأيضا في محاربة التجاعيد.





وقالت الدكتورة ولاء أبو الحجاج، استشاري التغذية العلاجية والسمنة والنحافة، إنه ينعكس النظام الغذائي بشكل مباشر على مظهر البشرة وصحتها، فهناك بعض الأطعمة التي تزيد من ظهور حب الشباب.





وتابعت " أبو الحجاج"، في تصريح لـ "صدى البلد" ، أن هناك العديد من الأطعمة التي تعمل على تقليل التجاعيد وتحفيز تجديد خلايا البشرة، ومن أبرز هذه الأطعمة التي تساعد على تحسين مظهر بشرتك وإظهارها أكثر تألقًا وجمالًا، ما يلي:









1- اللوز

يحافظ اللوز على صحة أظافرك وبشرتك وحتى شعرك فهو غني بالفيتامينات التي تساعد على محاربة العلامات المبكرة للشيخوخة و ترطيب البشرة





2- البروكلي

فيتامين سي الموجود في البروكلي يساعد في إنتاج الكولاجين ، والذي بدوره يحافظ على بشرتك صحية ونضرة.





3- الجزر

الجزر مليء بفيتامين سي الذي يعد أحد أهم الفيتامينات لبشرة صحية، إذ يساعد في إنتاج الكولاجين والاحتفاظ بمرونة الجلد





4- الأفوكادو

غني بفيتامين E والزيوت الصحية، كما يغذي الأفوكادو البشرة، حيث يحتوي على مضادات الأكسدة ، ويمكن أن يحمي بشرتك من الأكسدة.





5- الشكولاتة

يمكن للكاكاو الموجود في الشوكولاتة المفضلة لديك أن يرطب بشرتك ويجعلها متماسكة ونضرة.





6- الزبادي

الزبادي مليء بالبروتين الذي يساعد في جعل بشرتك مشدودة وممتلئة، مما يجعلك تبدو أصغر سنًا طوال الوقت.





7- الطماطم

الطماطم غنية بصبغة تسمى الليكوبين والتي لها فوائد عديدة للبشرة، كما لها العديد من الخصائص المضادة للشيخوخة كما أنها تعزز إنتاج الكولاجين الذي يساعد في الحفاظ على مرونة الجلد.





8- الشاي الأخضر

الشاي الأخضر مليء بمضادات الأكسدة التي تغذي البشرة وتجعلها نضرة، ويمكن لشرب الشاي الأخضر بانتظام أن يمنع تقشر الجلد والخطوط الدقيقة والتجاعيد.





9- القهوة