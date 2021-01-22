القوى العاملة تستقبل العمالة العائدة من الخارج لدمجهم في سوق العمل

وجه وزير القوي العاملة محمد سعفان ، مديرية القوى العاملة بالإسكندرية، باستقبال العمالة المصرية العائدة من الخارج، لاستبيان المجالات التي يرغبون العمل بها، وتقديم الإرشاد الوظيفي لهم لإعادة دمجهم في سوق العمل الداخلي بتوفير فرصة عمل مناسبة لكل منهم أو تدريبهم بمراكز التدريب التابعة للوزارة لتأهيلهم للحصول على فرص العمل المتاحة بالسوق المصرية، ومساعدتهم سواء فنيا أو ماليا في بدء مشروع صغير، أو في الحصول على سيارة للعمل عليها سواء كانت نقل أو ميكروباص أو وملاكي.

وقال ياسر سعيد مدير مديرية القوي العاملة بالإسكندرية إنه بناء علي توجيهات الوزير تم الاتصال بـ 228 مواطنًا من العائدين حضر منهم 38 مواطنًا لمقر المديرية، حيث تم استقبالهم، لاستبيان المجالات التي يرغبون العمل بها والعمل على تقديم الإرشاد الوظيفي لهم لإعادة دمجهم في سوق العمل الداخلي.

ولفت مدير المديرية إلي أنه تم عقد اجتماع معهم لعرض فرص العمل المتاحة بالمحافظة عن طريق المديرية، كما تم مناقشة بعض أفكار المشروعات الصغيرة والمتوسطة والتي يمكن تمويلها عن طريق جهاز تنمية المشروعات الصغيرة .

وأثمر الاجتماع عن رؤى جديدة من خلال تبادل الخبرات والأفكار في هذا الشأن، حيث تبين أن الغالبية منهم يريد إقامة مشروع صغير، ولكن تنقصهم المعلومات عن متطلبات واحتياجات سوق العمل المحلي، وكيفية إعداد دراسات الجدوى الاقتصادية لهذه المشروعات وتم الاتفاق على عقد اجتماعات أخرى للتنسيق مع الجهات المعنية بهذا الشأن.

حضر ايفيت عبد المسيح ، مسئول التدريب المهني بإدارة مراكز التدريب ، ومي محمد مطاع ، مسئول التشغيل بادرة بحوث العمالة ، وأسامة خليفة تمام ، مدير إدارة خدمة المواطنين ، ودعاء حسنين ، مدير مكتب تشغيل برج العرب، ونجوي يوسف، إداري إدارة بحوث العمالة بالمديرية.