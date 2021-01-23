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الرئيس السيسي: بدون إساءة لأى شخص.. عندنا مشاكل فى كل القطاعات

السبت 23/يناير/2021 - 12:35 م
السيسي
السيسي
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ياسمين القصاص

قال الرئيس عبد الفتاح السيسي، إنه توجد مشكلة بجميع قطاعات الدولة المصرية، ولكن لن يهمل أى قطاع بها دون التطوير والعمل به، ولكن يتم التركيز فى قطاع معين حتى يتم الانتهاء من العمل به نهائيا، منوها إلى أن تكلفة تطوير أى قطاع تتجاوز تريليون جنيه مصري، معقبا: "قيل إن محدش يقدر يطور، لكن بكم يا مصريين قدرنا وهنقدر، مش الحكومة فقط ولكن كل من يعمل بالدولة".


وأضاف الرئيس السيسي، خلال افتتاح الاستزراع السمكي شرق بورسعيد: "إحنا مش بنبيع وهم للناس، ومش هنسيب قطاع مهمل"، متابعا: "آه يتم الانتهاء من قطاع الكهرباء والغاز"، متابعا أنه يوجد العديد من المجهودات بالدولة ولكن هذا المجهود ظهر فى تجاوز جميع المشاكل التى تواجهها الدولة.


ولفت إلى أن الدولة المصرية تعمل على رفع وتطوير كفاءة قطاع السكك الحديدية، بالإضافة لميكنة ورفع كفاءة المحطات ثم المعدات والتى تشمل الجرارات وعربات القطار .


ويفتتح الرئيس عبد الفتاح السيسي، صباح اليوم السبت، مشروع الفيروز للاستزراع السمكي بشرق التفريعة بمحافظة بورسعيد.


ويساهم المشروع العملاق بقيمة مضافة ضخمة فى تنمية منطقة قناة السويس وشبه جزيرة سيناء، وذلك بإنشاء مجتمعات صناعية وعمرانية جديدة بها، حيث يوفر المشروع ١٠ آلاف فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة فى العديد من المهن والتخصصات فى هذا المجال.
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