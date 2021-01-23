مش هنسيب سيناء أبدا.. شاهد الرئيس السيسي يدعو المواطنين للعيش في أرض الفيروز

قال الرئيس عبد الفتاح السيسي ، إن مشروعات الإسكان المقامة بمحافظة سيناء وغيرها تتيح العيش بمستوى يليق بالمواطن، مؤكدا "المشروعات معمولة طبقا للأصول"، منوها بأن الدولة ستساعد من يرغب في العيش والاستثمار في سيناء وستتيح له فترة سماح.

ورد الرئيس السيسي، خلال افتتاح مشروع الفيروز بشرق بورسعيد على من يقولون "هنسيب سيناء"، قائلًا "مش هنسيب سيناء أبدا"، موجهًا رسالة للمواطنين "تعالوا معانا"، لافتا إلى أن الدولة لا تريد أن ترتكز إقامة المواطنين في مناطق الوادي والدلتا، و"تسيب التطور اللي بنعمله في سيناء".





وأوضح أن الدولة تنفق مليارات الجنيهات ومن غير المعقول أنه بعد تدشين هذه المشروعات توجد أحواض استزراع سمكى فى المنزلة، مضيفا أن الدولة لن تضيع أحدًا، لافتا إلى أن بحيرات إنتاج الأسماك من الممكن أن تنتج كميات أكثر من الاستزراع السمكى.





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وأشار إلى المواطنين فى غرب القناة من الممكن أن يتوافدوا على شرق التفريعة ببورسعيد، خاصة وأن الحكومة قامت بتدشين مشروعات سكنية فى مدينة السلام، معقبا "لو عايزين استثمار أهو معمول بشكل طبقأ للمواصفات وعايز فترة سماح نديك بس عيش هنا واحنا مش هنسيبك".