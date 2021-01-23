ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

توك شو

مش هنسيب سيناء أبدا.. شاهد الرئيس السيسي يدعو المواطنين للعيش في أرض الفيروز

السبت 23/يناير/2021 - 01:55 م
الرئيس عبد الفتاح
الرئيس عبد الفتاح السيسي
Advertisements
فرح علاء الخولي
قال الرئيس عبد الفتاح السيسي، إن مشروعات الإسكان المقامة بمحافظة سيناء وغيرها تتيح العيش بمستوى يليق بالمواطن، مؤكدا "المشروعات معمولة طبقا للأصول"، منوها بأن الدولة ستساعد من يرغب في العيش والاستثمار في سيناء وستتيح له فترة سماح.

ورد الرئيس السيسي، خلال افتتاح مشروع الفيروز بشرق بورسعيد على من يقولون "هنسيب سيناء"، قائلًا "مش هنسيب سيناء أبدا"، موجهًا رسالة للمواطنين "تعالوا معانا"، لافتا إلى أن الدولة لا تريد أن ترتكز إقامة المواطنين في مناطق الوادي والدلتا، و"تسيب التطور اللي بنعمله في سيناء". 

وأوضح أن الدولة تنفق مليارات الجنيهات ومن غير المعقول أنه بعد تدشين هذه المشروعات توجد أحواض استزراع سمكى فى المنزلة، مضيفا أن الدولة لن تضيع أحدًا، لافتا إلى أن بحيرات إنتاج الأسماك من الممكن أن تنتج كميات أكثر من الاستزراع السمكى. 


وأشار إلى المواطنين فى غرب القناة من الممكن أن يتوافدوا على شرق التفريعة ببورسعيد، خاصة وأن الحكومة قامت بتدشين مشروعات سكنية فى مدينة السلام، معقبا "لو عايزين استثمار أهو معمول بشكل طبقأ للمواصفات وعايز فترة سماح نديك بس عيش هنا واحنا مش هنسيبك". 
Advertisements
Advertisements

موضوعات متعلقة

لحظة وصول الرئيس السيسي لافتتاح مشروع الفيروز للاستزراع السمكي ببورسعيد.. شاهد

الأكبر في الشرق الأوسط.. 10 معلومات عن مشروع الفيروز للاستزراع السمكي

حاسبونا على كده.. الرئيس السيسى يزف بشرى بشأن تطوير قطاع السكك الحديدية

الرئيس السيسي: بدون إساءة لأى شخص.. عندنا مشاكل فى كل القطاعات

تكلفة أي قطاع تريليون جنيه.. السيسي: مش هنبيع وهم للناس وهنطور جميع الخدمات

رفع مستوى المعيشة.. الرئيس السيسى يزف بشرى لـ المواطنين.. فيديو

ترشيحاتنا

جراحة معقدة في القلب.. تفاصيل الأيام الأخيرة في حياة خالد صالح

مش هنسيب سيناء أبدا.. شاهد الرئيس السيسي يدعو المواطنين للعيش في أرض الفيروز

الرئيس السيسى يفتتح أكبر مشروع للاستزراع السمكي في الشرق الأوسط

بإطلالة عصرية.. أسما شريف منير تتألق في أحدث ظهور لها

بعد وفاته.. صدى البلد يعيد نشر ندوة المنتج الراحل ميدو منيب

وسط إجراءات احترازية مشددة.. اختبارات الفصل الأول على 4 فترات بزراعة عين شمس

Advertisements

الأعلى للجامعات: إجراء امتحانات الفصل الدراسي الأول في موعدها ولا صحة للتأجيل

انفراد.. اللجنة القضائية بالزمالك تلغى شطب عضوية أحمد سليمان وجورج وعبد الخالق وشكري

بسبب صورة سيئة.. السيسي يقاطع وزير الزراعة ويوجه للمصريين رسالة.. شاهد

تصريحات شديدة اللهجة من السودان حول سد النهضة

بعد محاولته إنقاذ والدته من النيران.. مصرع شاب إثر سقوطه من الطابق الثالث بالجيزة

مدبولي: تكلفة شبكات القطارات الكهربائية الجديدة 150 مليار جنيه

دعم مالي للأسر وتأجيل فواتير الكهرباء.. دليلك للاستفادة من مد حالة الطوارئ

تطور خطير.. وفاة شخص بـ كورونا كل 6 دقائق بهذه الدولة

تصل لـ 300 جنيه.. أسباب خصم رصيد من العداد مسبوق الدفع

بعد وفاة شقيقة سناء شافع من الفراولة.. تعرف على أسباب وأعراض التسمم بالفراولة

متندهشوش كلها جنود ربنا.. السيسي يعلق على دهشة العالم من موقف كورونا في مصر

تستوعب 30 مليون نسمة.. مدبولي: بدء العمل في 22 مدينة جديدة بتكلفة 700 مليار جنيه

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بالأسعار والمواصفات.. سكودا كودياك موديل 2021

كاجوال وكلاسيك.. 10 صور تكشف فساتين ميريهان حسين اللافتة

بعد الزيادة الأخيرة.. تعرف على أسعار شيفروليه كابتيفا 2021 في مصر