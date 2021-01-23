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توك شو

السيسي: القطار السريع سيقطع المسافة من 6 أكتوبر لـ أسوان في 4 ساعات فقط

السبت 23/يناير/2021 - 12:53 م
الرئيس عبدالفتاح
الرئيس عبدالفتاح السيسي
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نورهان رأفت
قال الرئيس عبد الفتاح السيسي إن الغرض من مشروع القطار السريع، اختصار المسافات بين مدينة العلمين الجديدة، والعاصمة الإدارية الجديدة، معقبا: "ده كلام مش بيتقال بالبوق ده بيتنفذ على الأرض".

وأضاف الرئيس عبد الفتاح السيسي، خلال افتتاحه مشروع الفيروز للاستزراع السمكى بشرق مدينة بورسعيد، أن مشروع القطار السريع سيختصر المسافة بين مدينتي أسوان والسادس من أكتوبر في أربع ساعات فقط.


وقال السفير بسام راضى، المتحدث الرسمي لرئاسة الجمهورية، إن مشروع الفيروز في شرق بورسعيد يعتبر الأكبر من نوعه فى الشرق الأوسط، ليضيف إنجازًا جديدًا لسلسلة الإنجازات التنموية العملاقة التى تشهدها مصر خلال السنوات الأخيرة تحت قيادة الرئيس عبد الفتاح السيسى.
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