ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار البلد

ربنا قدرنا.. السيسي: كان عندنا مشاكل في كل قطاع في مصر ومحدش كان يقدر ينهيها

السبت 23/يناير/2021 - 01:02 م
صدى البلد
Advertisements
صدى البلد
قال الرئيس عبد الفتاح السيسي، إنه كانت لدينا مشاكل في كل قطاع في مصر، مضيفا: "الناس قالت محدش يقدر ينهيها لكن الله أعاننا، ولو اللي بيتعمل في مصر بشركات مش مصرية هندفع أضعاف ومسبناش قطاع غير لما اشتغلنا فيه". 

وأضاف الرئيس: "إحنا ما بنبعش الوهم للناس، وبالنسبة لقطاع السكة الحديد، لدينا فيه أزمة لكن نعمل على رفع كفاءة السكة والمحطات ثم المعدات والجرارات وكان كلامي مع كامل الوزير إنه لن يكون هناك قطار قديم على السكة لكن كورونا منعت ذلك ، وفي ديسمبر ٢١ لن يكون هناك عربة قطار قديمة على الطريق وهدفنا إن قطاع السكة الحديد يكتمل في نهاية العام".

وأشار إلى أن هناك جهدا وفكرا نعمل به ونحقق بسببه يوميا تقدما.

وقال الرئيس: "كل الناس مدعوة ومنهم التنفيذيين داخل المحافظة وكل قادة الجيوش والمناطق والشعب الهندسية مسئولة معانا عن مشروع تطوير القرى".
Advertisements
Advertisements

ترشيحاتنا

فوائد الزنجبيل الصحية.. و10 أمراض تجنبها بـ استهلاكه

شاهد أحدث ظهور لـ محمد رجب من المسجد النبوى الشريف

رغم تدهور صحتهما.. عروسان يقيما زفافهما داخل مستشفى العزل

دعم مالي للأسر وتأجيل فواتير الكهرباء.. دليلك للاستفادة من مد حالة الطوارئ

جريمة مأساوية.. إشعال النيران في جسد فيل حتى الموت

بإطلالة عصرية.. أسما شريف منير تتألق في أحدث ظهور لها

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

كاجوال وكلاسيك.. 10 صور تكشف فساتين ميريهان حسين اللافتة

بعد الزيادة الأخيرة.. تعرف على أسعار شيفروليه كابتيفا 2021 في مصر

مواصفات وأسعار سيارة الشباب.. نيسان Juke موديل 2021 | صور