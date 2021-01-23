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رفع مستوى المعيشة.. الرئيس السيسى يزف بشرى لـ المواطنين.. فيديو

السبت 23/يناير/2021 - 12:51 م
الرئيس عبد الفتاح
الرئيس عبد الفتاح السيسي
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شيرين عادل
قال الرئيس عبد الفتاح السيسى، إن الدولة تعمل على كافة قطاعاتها للتطوير ورفع مستوى معيشة المواطنين، لافتا إلى أن المعدل السكانى فى زيادة ولم يعطنا الفرصة لذلك.

وأضاف  "السيسي" خلال كلمته بإفتتاح  مشروع الفيروز للاستزراع السمكي بشرق التفريعة بمحافظة بورسعيد، أن نمو وتطور الدولة المصرية خلال 150 سنة الماضية كان يواجههه معدلات التناقص وعدم التوازن فى الزيادة السكانية قائلأ: "صدقونى الزيادة مش هتدينا الفرصة دى". 

وأشار إلى القطاعات تتأثر بمعدلات الزيادة السكانية ، لافتأ إلى أن ما يطمئن المواطنون المصرى من قيادته وحكومته هو  مبدأ الشفافية والمتجسد فى تعامل الدولة المصرية على كافة قطاعاتها ومشاريعها بهذا الشأن. 

ويفتتح الرئيس عبد الفتاح السيسي، صباح اليوم السبت،  لافتتاح مشروع الفيروز للاستزراع السمكي بشرق التفريعة بمحافظة بورسعيد.

ويساهم المشروع العملاق كذلك بقيمة مضافة ضخمة فى تنمية منطقة قناة السويس وشبه جزيرة سيناء وذلك بانشاء مجتمعات صناعية وعمرانية جديدة بها، حيث يوفر المشروع ١٠ آلاف فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة فى العديد من المهن والتخصصات فى هذا المجال.



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