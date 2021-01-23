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رياضة

تعادل سلبي بين الزمالك وأسوان ونزول شيكابالا وإصابة الونش بعد 75 دقيقة

السبت 23/يناير/2021 - 06:37 م
مباراة الزمالك وأسوان
مباراة الزمالك وأسوان
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يسرى غازى
واصل فريق الزمالك التعادل السلبي امام أسوان بعد مرور 75 دقيقة فى المباراة المقامة حاليا على ملعب استاد بتروسبورت فى إطار منافسات بطولة الدورى الممتاز.

شهدت بداية مجريات الشوط الثاني إرسال هيثم الفيل كرة داخل منطقة الجزاء أمسك بها محمد أبو جبل حارس الزمالك وقاد فى الدقيقة 50 محمد أسامة لاعب اسوان وارسل كرة طولية الى زميله أبيرى نجح خلالها محمد عبدالغني فى إبعادها عن الخطوط الخلفية.

ومرر فى الدقيقة 51 حازم امام كرة عرضية الى أحمد سيد زيزو امام منطقة الجزاء سددها الاخير بقوة تعلو عارضة حارس مرمى أسوان ومرر أحمد فتوح كرة عرضية فى الدقيقة 52 سددها أوباما بغرابه أعلى عارضة المنافس.

وأرسل حازم إمام كرة عرضية داخل منطقة الجزاء سددها يوسف أوباما برأسه تمر غلى جوار مرمى حارس أسوان فى الدقيقة 57 وقاد فى الدقيقة 61 إمام عاشور هجمة عنترية وراوغ مدافعى أسوان ومرر الكرة الى مصطفى محمد الذى لم ينجح فى السيطرة على الكرة.

ولجأ مدرب اسوان علاء عبدالعال الى الدفع فى الدقيقة 62 بالثنائى احمد خالد السيد وعمرو ناصر بدلا من محمد أسامة والكيني جون أبيري من أجل تنشيط النواحى الهجومية.

ونجح عمر رضوان فى الدقيقة 65 فى الإمساك بإحدى الكرات الخطيرة التى سددها مصطفى محمد برأسه وبالدقيقة 65 أبعد حارس أسوان كرة خطيرة إلى ضربة ركنية ودفع فى الدقيقة 67 البرتغالى جايمي باتشيكو باللاعب محمود عبدالرازق شيكابالا بدلا من حازم إمام.

وأمسك فى الدقيقة 68 عمر رضوان حارس اسوان كرة قوية سددها يوسف أوباما وسدد إمام عاشور كرة قوية فى الدقيقة 69 تمر غلأى جوار مرمى حارس أسوان وخرج فى الدقيقة 73 محمود حمدى الونش لتلقى العلاج بعد تعرضه إلى الإصابة.



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