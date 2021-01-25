تفعيل مبادرة "حافظ على ترعتك" بسوهاج

أعلنت محافظة سوهاج عن تفعيل مبادرة "حافظ على ترعتك" بالتعاون مع وزارة الموارد المائية والري، وذلك ضمن المشروع القومي لتبطين وتأهيل الترع الجاري تنفيذه من خلال تفعيل خط ساخن مزود بخدمة الواتساب على رقم 01068800587.





والذي يتيح للمواطن إرسال صور وموقع إلقاء القمامة بالترع حتى يتسنى إجراء التنسيق السريع بين أجهزة المحافظة المعنية.





وأوضح أحمد سامي القاضي، نائب محافظ سوهاج أن هذه المبادرة تهدف إلى سرعة رصد ورفع تلك المخلفات والتركيز على المناطق متكررة التعرض لمثل هذا السلوك تمهيدا لعمل اللازم، من خلال توفير صناديق قمامة ووضعها بالموقع المحدد.







