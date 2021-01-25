ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

محافظات

تفعيل مبادرة "حافظ على ترعتك" بسوهاج

الإثنين 25/يناير/2021 - 12:34 م
صدى البلد
Advertisements
أنغام الجنايني
أعلنت محافظة سوهاج عن تفعيل مبادرة "حافظ على ترعتك" بالتعاون مع وزارة الموارد المائية والري، وذلك ضمن المشروع القومي لتبطين وتأهيل الترع الجاري تنفيذه من خلال تفعيل خط ساخن مزود بخدمة الواتساب على رقم 01068800587.

والذي يتيح للمواطن إرسال صور وموقع إلقاء القمامة بالترع حتى يتسنى إجراء التنسيق السريع بين أجهزة المحافظة المعنية.

وأوضح أحمد سامي القاضي، نائب محافظ سوهاج أن هذه المبادرة تهدف إلى سرعة رصد ورفع تلك المخلفات والتركيز على المناطق متكررة التعرض لمثل هذا السلوك تمهيدا لعمل اللازم، من خلال توفير صناديق قمامة ووضعها بالموقع المحدد.


ووجه رؤساء الوحدات المحلية بالمتابعة المستمرة للترع والمصارف للحفاظ على الاستثمارات ومكتسبات المشروع القومي لتبطين وتأهيل الترع، مناشدا   المواطنين بسرعة الإبلاغ عن أي حالات لإلقاء القمامة والمخلفات بالترع  والمصارف على الخط الساخن للواتس آب رقم 01068800587.
Advertisements
Advertisements

موضوعات متعلقة

بجوار الثعابين والعقارب.. مأساة أطفال وأسر عشش البلينا بسوهاج .. فيديو

جامعة سوهاج تكرم ٦٠ طالبا لاجتيازهم دورات إعداد مدربين TOT

مصلحة الري تكشف آخر تطورات المشروع القومي لتبطين الترع

250 ابناً وحفيداً.. وفاة أكبر معمرة مصرية عن عمر يُناهز 122 عامًا

ضبط 3 شباب بحوزتهم مخدرات في سوهاج

ثلاث إناث وذكر.. العثور على 4 أطفال حديثي الولادة بسوهاج

ترشيحاتنا

أسماء 30 دولة يقرر بايدن حظر دخول مواطنيها أمريكا بسبب كورونا

قرينة الرئيس ناعية عبلة الكحلاوي: ودعنا نموذجًا عظيمًا للمرأة المصرية

الرئيس السيسي: 25 يناير ثورة قادها شباب مخلصون

مقدم مشروع قانون الإيجار القديم يزف بشرى سارة للملاك والمستأجرين

محمد صلاح يشعل الصراع مع هاري كين على قمة هدافي الكرة الإنجليزية

أخبار الرياضة.. وكيل كارتيرون يكشف أسباب رحيله عن الزمالك.. مواعيد مباريات اليوم الاثنين

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بي إم دبليو تختبر سيارتها الجديدة 2023 BMW 7 SERIES .. صور

عصرية وأنيقة .. 10 صور تكشف عن جمال وأناقة هاجر أحمد

سعر ومواصفات هيونداي توسان 2021 HYUNDAI TUCSON الجيل الجديد في مصر.. صور