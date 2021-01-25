الأحمر والكاشمير.. تعرفي على موضة ألوان الميكب لشتاء 2021

في كل في فصل من فصول السنة تظهر موضات المكياج المختلفة، لذا تحرص جميع البنات والسيدات على التعرف على أحدث موضة للمكياج وألوانه المختلفة، حتى تحصل على إطلالة مميزة.





وتقول خبيرة التجميل رانيا سعد، أن موضة المكياج في شتاء 2021 مميزة جدا، وتختلف درجات ألوان الآيشادو بحسب كل ماركة أو علامة تجارية لكن بالتأكيد يوجد ألوان ثابتة التي يمكن من خلالها اختيار اللون المناسب لبشرتك.





وأضافت خبيرة التجميل أن ألوان الآيشادو الموضة لموسم الشتاء في المكياج السواريه هي الأحمر الناري والأحمر الخوخي، أما لميكب النهار فإن الألوان الفاتحة التي تناسب جميع ألوان البشرة مثل البنية والوردي، والكاشمير، والأحمر الخوخي، والأصفر، والألوان النيود.





وأضافت خبيرة التجميل رانيا سعد لا تختلف كثيرًا ألوان أحمر الشفاه عن العام الماضي فيستمر معانا اللون الأحمر الناري أو ما يسمي دم الغزال خصوصًا لإطلالات الليلة والسهرات، واللون البيج الذي يمثل أقوي الدرجات المميزة في الألوان النود، والجديد هو اللون البرتقالي بجميع درجاته وخصوصًا الماط، والنبيتي الغامق.





وأكدت خبيرة التجميل رانيا سعد، أن من أكثر الألوان الرائجة لألوان أحمر الخدود لهذا الموسم اللون الأحمر الهادئ، والأحمر الفاتح، والنبيتي الفاتح، فلا تخلي عن هذه الالوان خصوصًا إذا كان لون بشرتك بين الفاتح والقمحاوي، أما في السهرات المسائية يفضل تطبيق اللون الأحمر الخوخي، أو الدمج بين البرتقالي والأحمر ليعطي إطلالة مكياج طبيعية لإطلالتك.