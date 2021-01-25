ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

مرأة

الأحمر والكاشمير.. تعرفي على موضة ألوان الميكب لشتاء 2021

الإثنين 25/يناير/2021 - 09:50 م
صدى البلد
Advertisements
هاجر هانئ
في كل في فصل من فصول السنة تظهر موضات المكياج المختلفة، لذا تحرص جميع البنات والسيدات على التعرف على أحدث موضة للمكياج وألوانه المختلفة، حتى تحصل على إطلالة مميزة.

وتقول خبيرة التجميل رانيا سعد، أن موضة المكياج في شتاء 2021 مميزة جدا، وتختلف درجات ألوان الآيشادو بحسب كل ماركة أو علامة تجارية لكن بالتأكيد يوجد ألوان ثابتة التي يمكن من خلالها اختيار اللون المناسب لبشرتك.

وأضافت خبيرة التجميل أن ألوان الآيشادو الموضة لموسم الشتاء في  المكياج السواريه هي الأحمر الناري والأحمر الخوخي، أما لميكب النهار فإن الألوان الفاتحة التي تناسب جميع ألوان البشرة مثل البنية والوردي، والكاشمير، والأحمر الخوخي، والأصفر، والألوان النيود.

وأضافت خبيرة التجميل رانيا سعد لا تختلف كثيرًا ألوان أحمر الشفاه عن العام الماضي فيستمر معانا اللون الأحمر الناري أو ما يسمي دم الغزال خصوصًا لإطلالات الليلة والسهرات، واللون البيج الذي يمثل أقوي الدرجات المميزة في الألوان النود، والجديد هو اللون البرتقالي بجميع درجاته وخصوصًا الماط، والنبيتي الغامق.

وأكدت خبيرة التجميل رانيا سعد، أن من أكثر الألوان الرائجة لألوان أحمر الخدود لهذا الموسم اللون الأحمر الهادئ، والأحمر الفاتح، والنبيتي الفاتح، فلا تخلي عن هذه الالوان خصوصًا إذا كان لون بشرتك بين الفاتح والقمحاوي، أما في السهرات المسائية يفضل تطبيق اللون الأحمر الخوخي، أو الدمج بين البرتقالي والأحمر ليعطي إطلالة مكياج طبيعية لإطلالتك.
Advertisements
Advertisements

موضوعات متعلقة

لتكوني عصرية.. تعرفي على موضة حقائب يد لخريف 2020

الأخضر والأبيض.. تعرفي على موضة ألوان السواريه لخريف 2020

الفضي والأسود والذهبي أبرزها .. تعرفي على موضة ألوان فساتين رأس السنة

بالجلد الأسود.. هند صبري تخطف الأنظار بإطلالة أنيقة

ترشيحاتنا

شبورة مائية وبرودة شديدة ليلا .. الأرصاد تكشف تفاصيل حالة الطقس ودرجات الحرارة غدا

وزير الرياضة: مستعدون لاستضافة بطولة العالم للناشئين والشباب في السلاح

الفراعنة وسط الكبار .. مواعيد ربع نهائي بطولة العالم لكرة اليد

قرار قضائي جديد فى طعن مرتضى منصور ضد "الشباب والرياضة"

ضابط القبض على قتلة السادات يعلن عن نفسه: نزلتهم الشارع ملط

بالثلج والماء الساخن.. طريقة مذهلة للتخلص من انسداد الحوض والبالوعات.. فيديو

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

أسعار بي إم دبليو X5 في سوق السيارات المصري

شلل وأمراض غريبة.. كورونا طويل الأمد يهدد حياة مئات الأطفال في العالم | صور

تبدأ من 38 ألفا .. تعرف على مواصفات النسخة الكورية الشهيرة هيونداي اكسيل