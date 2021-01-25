يا خسارة التطوير.. غضب بين أهالي البدرشين لتشويه مدخل المدينة بعد تجميله بيومين

شهدت مدينة البدرشين بمحافظة الجيزة واقعة غريبة تسببت في غضب المئات من أهالي المدينة، وذلك بعد تشويه ميدان مدخل المدينة عقب أيام ظن تطويره وتجميله هدية من شباب المدينة.





فرحة أهالي مدينة البدرشين لتطوير مدخل المدينة وتجميله والمساحات الخضراء وإنشاء ميدان حضاري، لم تكتمل تلك الفرحة بعدما استيقظ الاهالي على أعمال حفر داخل الميدان شوهت صورته واطاحت بأعمال التطوير.





ووفقا لأهالي المدينة فإن أعمال الحفر التي شوهت ميدان مدخل البدرشين الذي لم يمضي على تجميله وتطويره عدة أيام، والتي نالت اعجاب جميع أهالي المدينة، ادعى منفذو أعمال الحفر انهم يتبعون شركة مياه الشرب والصرف الصحي، وأنهم سيردون الشيء لاصله، إلا أنهم عملوا على حفر حفرة كبيرة شوهة صورة الميدان وتركوا العمل بحجة انهم حفروا في المكان الخطأ.





وأكد الاهالي ل صدى البلد، أنه بعد التواصل مع مجلس المدينة أكد انه لم يكن لديه علم أو إخطار بأي أعمال في تلك المنطقة تتبع شركة مياه الشرب، وأنه جاري البحث عن المتسببين في تشويه الميدان الجديد.







