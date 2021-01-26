الشيوخ الأمريكي يوافق على تعيين جانيت يلين وزيرة للخزانة

صوت مجلس الشيوخ الأمريكية، اليوم الثلاثاء، على الموافقة لتعيين جانيت يلين، في منصب وزيرة الخزانة الأمريكية، في إدارة الرئيس الجديد جو بايدن.





ووافقت اللجنة المالية، بمجلس الشيوخ الأمريكي، على تسلم جانيت يلين منصب وزيرة الخزانة الامريكية.





وفي وقت سابق، صادق المجلس على ثبيت مرشحة الرئيس جو بايدن، لمنصب مديرة الاستخبارات الوطنية.





وأدى جو بايدن اليمين الدستورية، الأربعاء الماضي، ليصبح الرئيس السادس والأربعين للولايات المتحدة.



