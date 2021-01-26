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طريقة عمل البقلاوة للشيف شربيني .. 4 وصفات أبرزها الشوكولاتة

الثلاثاء 26/يناير/2021 - 02:43 م
طريقة عمل البقلاوة
طريقة عمل البقلاوة للشيف شربيني
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اسماء محمد
تعتبر البقلاوة من أشهى أنواع الحلويات التى يحبها الصغار والكبار الا أن اعدادها بمذاق رائع في المنزل ليس سهلا خاصة إذا كنتى لا تجيدين صنع الحلويات.

نقدم لكم طريقة عمل البقلاوة للشيف شربيني بـ 4 وصفات متنوعة ولذيذة
طريقة عمل بقلاوة بالشيكولاتة
مقادير بقلاوة بالشيكولاتة
جلاش 
مكسرات 
سكر
كاكاو
جوز هند
سمـنة
قرفة
ماء زهر
قطع شيكولاتة غامقة 
شربات 
طريقة عمل بقلاوة بالشيكولاتة
* تفرم المكسرات مع قرفة وكاكاو وجوز الهند و ماء الزهر وقليل من الشربات وتفرد شرائح الجلاش مع دهنها بالسمنة في صينية مدهونة بالزيت

* يوضع الحشو المعد سابقا مع قطع الشيكولاتة الغامقة وتغلق الشرائح على بعضها ويدهن الوجه بالسمنة ثم يدخل فرن ساخن وترفع و يضاف عليها شربات بارد .

طريقة عمل بقلاوة جلاش بالمكسرات
مقادير بقلاوة بالمكسرات
لفة جلاش 
مكسرات 
سكر 
سمـنة 
ماء زهر 
شربات 
عصير ليمون 
طريقة تحضير بقلاوة بالمكسرات
* تفرم المكسرات فى الكبة مع السكر وماء الزهر وعصير ليمون ويفرد الجلاش في صينية مدهونة سمنة وتحشى بالمكسرات وتغلق بالجلاش مره اخرى.

* يدهن الوجه بالسمنة قم تدخل الفرن حتى ينضج وتخرج من الفرن وتسقى بالشربات ثم تقدم 

طريقة عمل بقلاوة بالمكسرات والياميش
مقادير بقلاوة
جلاش 
مكسرات 
سكر 
جوز هند 
شربات 
سمـنة 
قرفة 
ماء زهر 
ياميش رمضان 
طريقة تحضير بقلاوة
* افرمي مكونات الحشو باستخدام كبه كهربائية في صينية مدهونة بالسمن افردي رقائق الجلاش وادهنيها بالسمنة ثم ضعي الحشو وبقية الرقائق

* ادهني وجه الجلاش بالسمن وادخليها فرن ساخن حتى يحمر وجهها واخرجيها من الفرن وصبي عليها الشربات ثم قدميها

طريقة عمل بقلاوة بيضاء
مقادير بقلاوة بيضاء
كيلو دقيق 
50 جرام ملح 
100 جرام 
زيت 
ماء 
نشا 
شربات 
مكسرات
 ماء زهر 
سكر 
طريقة تحضير بقلاوة بيضاء
* اخلطي الدقيق والملح ثم ضيفي الزيت والماء حتى تصبح عجينة متماسكة ثم لميها باستخدام الدقيق، شكليها اسطوانة وقطعيها قطع صغيرة متساوية على سطح مرشوش بالنشا وافرديها دوائر صغيرة .

*رصيها فوق بعضها البعض ثم افردي العجينة على بعضها حتى تتسع تماما واحشيها بالمكسرات مع السكر وماء الزهر ولفيها ثم قطعيها قطع صغيرة ورصيها في صينية وادهنيها بالشربات وادخليها فرن على درجة حرارة 140 مئوية لمدة 45 دقيقة

* قطعي العجينة مربعات متساوية وضعي بداخلها مكسرات ثم اغلقيها من الاطراف ورصيها في صينية و ادهنيها بالشربات وادخليها فرن ساخن حتى تنضج و قدميها باردة

طريقة عمل البقلاوة للشيف شربيني .. 4 وصفات أبرزها الشوكولاتة
طريقة عمل البقلاوة للشيف شربيني .. 4 وصفات أبرزها الشوكولاتة
طريقة عمل البقلاوة للشيف شربيني .. 4 وصفات أبرزها الشوكولاتة
طريقة عمل البقلاوة للشيف شربيني .. 4 وصفات أبرزها الشوكولاتة
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