جهاد جريشة يلغي هدفا للنادي الأهلي بعد مخالفة على والتر بواليا ضد إكرامي

ألغى الحكم الدولي جهاد جريشة هدفا للنادي الأهلي أمام مضيفه بيراميدز فى المباراة التى تجمع الفريقين على استاد الدفاع الجوي، في إطار مباريات الجولة العاشرة من دوري We المصري.





وتلقى بواليا كرة عرضية من الجانب الأيسر فى الدقيقة 75 من زمن اللقاء، ليمسك بها شريف إكرامي قبل أن تسقط أمام المهاجم الكونغولي الذي وضعها في الشباك، لكن جهاد جريشة قرر احتساب الكرة خطأ لصالح حارس بيراميدز.





وطالب لاعبو النادي الأهلي الحكم جهادجريشة بالتوجه لتقنية الفار لمشاهدة الكرة بنفسه إلا أنه رفض واحتسب مخالفة على ولتر بواليا مهاجم النادي الأهلي .



