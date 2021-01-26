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رياضة

جهاد جريشة يلغي هدفا للنادي الأهلي بعد مخالفة على والتر بواليا ضد إكرامي

الثلاثاء 26/يناير/2021 - 09:28 م
شريف إكرامي
شريف إكرامي
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محمد رشاد
ألغى الحكم الدولي جهاد جريشة هدفا للنادي الأهلي أمام مضيفه بيراميدز  فى المباراة التى تجمع الفريقين على  استاد الدفاع الجوي، في إطار مباريات الجولة العاشرة من دوري We المصري.

وتلقى بواليا كرة عرضية من الجانب الأيسر فى الدقيقة 75 من زمن اللقاء، ليمسك بها شريف إكرامي قبل أن تسقط أمام المهاجم الكونغولي الذي وضعها في الشباك، لكن جهاد جريشة قرر احتساب الكرة خطأ لصالح حارس بيراميدز.

وطالب لاعبو النادي الأهلي الحكم جهادجريشة بالتوجه لتقنية الفار لمشاهدة الكرة بنفسه إلا أنه رفض واحتسب مخالفة على ولتر بواليا مهاجم النادي الأهلي .

ويتربع الأهلي على صدارة ترتيب الدوري برصيد 20 نقطة من ثمان مباريات، متساويًا ومناصفةً مع الزمالك، بينما يحل بيراميدز خامسًا برصيد 13 نقطة من نفس عدد اللقاءات.
  
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