أشهر المأكولات في البلدان العربية.. تفاصيل

كل بلد تشتهر بأكلات ومشروبات معينة، ومصر من أكثر البلدان التى تشتهر بالأكلات الشعبية المميزة.

1_ مصر

الكشري أكلة مصرية شعبية شهيرة، قديمة وأول من ذكرها في التاريخ، الرحالة العربي إبن بطوطة. تتكون من العدس و الأرز و البصل المقلي و صلصة الطماطم، و في وقت لاحق أضاف لها المصريون (المكرونة)

تعتبر هذه الأكلة التي لا يمكن لسائح في مصر ألا يتذوقها من على العربات من أشهر الأكلات القليلة التكلفة وذات القيمة الغذائية العالية.

3_ السعودية

الكبسة هي وجبة من الوجبات التي تتكون أساسًا من الأرز طويل الحبة والتي تقدم في دول الخليج، وتعد هي الوجبة الرئيسية في السعودية، وغالبًا ما تكون الكبسة مطهوة مع لحم الضأن أو الماعز أو مع الدجاج ويوضع معها اللحم والسمن والمكسرات والزبيب. و أيضا نجد هذه الأكلة مستمدة من مكونات الصحراء التي تعتمد في الأساس على اللحوم.

3_الاردن

المنسف أشهر وجبات بادية الشام الواقعة بين سوريا والعراق والأردن وفلسطين، ويعتبر الأردنيون الأشهر بإعداده، فهو الطبق الوطني في الأردن، ويرتبط بالثقافة الأردنية ارتباطًا وثيقًا. يتميز المنسف عن باقي أنواع الطبخ العربية باستخدام لبن الجميد الذي يصنع من الحليب بعد تحويله إلى لبن رائب. يرتبط المنسف إرتباطا وثيقا بعادات بادية الشام (الأردن) إذ يحضر دائما في جميع المناسبات من الأفراح و الولائم و حتى العزاء. ويعتبر لطريقة أكله بالأيدي أهمية خاصة في هذه المناطق.

4_فلسطين

المسخن أكلة تراثية فلسطينية شهيرة، وتعرف أيضا في بلاد الشام. مكوناتها مستمدة من البيئة الفلسطينية، خبز بلدي على (الطابون)، وكذلك البصل ، وزيت الزيتون والسماق الفلسطيني البلدي (ينمو في البرية) والدجاج واللوز والصنوبر.

5_ العراق

المسقوف الطبق الأكثر شعبية في العراق، والذي يستمد من بيئته النهرية، يتكون من السمك المشوي، حيث يجلب السمك النهري المصطاد حديثا ويشق من جهة الظهر على طول السمكة لغاية رأسها فتفتح ثم تخرج أحشاء السمكة وينظف ويشق في جلد السمكة فتحتان أو ثلاثة لمكان تعليق الأوتاد.

6_ سوريا

ورق العنب أو اليبرق، هي بالأصل أكلة عثمانية. و يعود اسم يبرق إلى اللغة التركية أصلها «ياپراق» أو «يپراق» وتعني ورق الشجر بشكل عام أو ورق الكرمة (العنب) بشكل خاص.

تختلف طريقة تحضيرها من بلد إلى آخر و أكثر البلدان شهرة بهذه الأكلة سوريا و لبنان. تتكون من ورق العنب والأرز و اللحم أو الخضار.





7_ شمال أفريقيا

الكسكسي يرجع أصل الكلمة إلى اللغة الأمازيغية، و ذكرها بن دريد في جمهرة اللغة في القرن العاشر للميلاد. يصنع الكسكس من طحين القمح أو الذرة في شكل حبيبات صغيرة، ويتناول بالملاعق أو باليد.

يطبخ بالبخار ويضاف إليه اللحم، أو الخضار، أو الفول الأخضر المقور، أو الحليب، أو الزبدة والسكر الناعم حسب الأذواق والمناسبات. وأما كلمة كسكسو فهي مشتقة من سيكسو وهي كلمة أمازيغية ومعناها الطريقة التي تحضر بها حبوب القمح الصغيرة.

وهو من الوجبات الرئيسية والمعروفة في أغلب مناطق شمال افريقيا (الجزائر – المغرب – موريتانيا – تونس – ليبيا) وبجزيرة صقلية بإيطاليا وحتى في فرنسا حيث يمثل ثاني أكلة مفضلة لدى الفرنسيين. و قد ذكره العديد من الرحالة من أبرزهم شارل اندري جوليان في كتابه تاريخ إفريقيا الشمال.