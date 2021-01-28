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علاج الديدان عند الأطفال وطرق الوقاية منها

الخميس 28/يناير/2021 - 09:22 ص
علاج الديدان عند
علاج الديدان عند الأطفال وطرق الوقاية
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أسماء عبد الحفيظ

يعاني بعض الأطفال من مشكلة الديدان، وتقع الأم فى خيرة كيفية علاج طفلها، فإذا كنت من ضمن هؤلاء اعلمى انه من السهل علاج الديدان الخيطية عند الأطفال وعادة ما تكون غير خطيرة.

إذا تم تشخيص إصابة طفلك بالديدان الخيطية ، فيجب أن تعالج كل فرد في المنزل بأقراص مضادة للطفيليات أيضًا. هذا يوقف انتشار الديدان بين أفراد الأسرة. من الجيد أيضًا إبقاء طفلك في المنزل بعيدًا عن المدرسة أو رعاية الطفل أثناء إصابته بالديدان ، وذلك لمنع انتشار الديدان إلى الأطفال الآخرين ،ينتشر البيض بسهولة ومن الشائع عودة العدوى.

طرق منع الديدان عند الأطفال والوقاية منها

هناك عدة طرق للمساعدة في منع انتشار الديدان:

اغسل يديك جيدًا بعد الذهاب إلى المرحاض وقبل تناول الطعام.
تقليم الأظافر بانتظام.
حاولي تشجيع طفلك على عدم حك مؤخرته أو مص إبهامه أو أصابعه.
عالجي كل فرد في الأسرة بأقراص مضادة للطفيليات عندما يكون أحد أفراد الأسرة مصابًا بالديدان.
إذا كنت أنت أو طفلك مصابًا بالديدان ، فاغسل بانتظام الملابس وأغطية السرير بالماء الساخن والصابون يوميًا لمدة تصل إلى عدة أيام بعد العلاج.
قمي بتنظيف مقاعد المرحاض والنونية بانتظام.
شجعي طفلك على الاستحمام كل يوم .
مصدر المعلومات موقع هيلثي.

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