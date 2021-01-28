احترس أعراض إذا ظهرت على طفلك فهو يعاني من الديدان

يصاب الأطفال بالديدان الخيطية عندما يصابوا ببيض الدودة عن طريق الخطأ بأيديهم ويبتلعونها. قد يحدث هذا إذا لامست الأشخاص المصابين بالديدان أو الغبار أو الألعاب أو أغطية السرير المصابة بالديدان.

وفقا لما نشره موقع هيلثي، أنه بمجرد ابتلاعه ، يدخل البيض إلى الأمعاء الدقيقة للأطفال ، حيث يفقس ويضع المزيد من البيض حول فتحة الشرج.. هذا يمكن أن يجعل قيعان الأطفال شديدة الحكة. . أحيانًا تدخل الديدان في مهبل الفتيات وتجعل هذه المنطقة تسبب الحكة أيضًا. إذا خدش الأطفال قيعانهم ثم لمسوا أفواههم ، فيمكنهم ابتلاع البيض مرة أخرى ، مما يؤدي إلى تكرار هذه الدورة.

إذا لمس الأطفال أشياء حول المنزل دون غسل أيديهم ، فقد ينتشر البيض إلى أشخاص آخرين في المنزل أيضًا.

أعراض الديدان عن الأطفال

لا تسبب معظم عدوى الدودة الخيطية أي أعراض على الإطلاق. لكن قد يعاني بعض الأطفال من:

حكة حول المؤخرة و / أو المهبل ، وعادة ما تكون أسوأ في الليل

احمرار حول المنطقة السفلية

الأرق.

تشمل بعض الأعراض النادرة ما يلي:

الديدان المرئية - صغيرة ، بيضاء وطول 8-13 ملم (غالبًا ما يتم الخلط بينها وبين قطع من ورق التواليت!)

آلام في المعدة

التهاب الفرج

الغثيان و القيء .

هل يحتاج طفلك لرؤية طبيب بخصوص الديدان؟

إذا كان لدى طفلك أي من علامات وأعراض الديدان ، فمن الجيد أن ترى طبيبك .

اختبارات الديدان عند الأطفال

من المحتمل أن يستخدم طبيبك "اختبار الشريط اللاصق" للتحقق من وجود بيض أو ديدان.

يتضمن ذلك وضع شريط لاصق على فتحة الشرج لطفلك وإزالته ثم وضعه على شريحة زجاجية. عندما ينظر الطبيب أو غيره من المحترفين إلى الشريحة تحت المجهر في المختبر ، يمكنهم معرفة ما إذا كان هناك أي ديدان أو بيض دودة.

من الأفضل أن يخضع طفلك لهذا الاختبار في الصباح الباكر قبل الاستحمام أو التبرز ومسح مؤخرته.