ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

مرأة

احترس أعراض إذا ظهرت على طفلك فهو يعاني من الديدان

الخميس 28/يناير/2021 - 09:28 ص
احترس أعراض اذا ظهرت
احترس أعراض اذا ظهرت على طفلك فهو يعاني من الديدان
Advertisements
أسماء عبد الحفيظ

 يصاب الأطفال بالديدان الخيطية عندما يصابوا ببيض الدودة عن طريق الخطأ بأيديهم ويبتلعونها. قد يحدث هذا إذا لامست الأشخاص المصابين بالديدان أو الغبار أو الألعاب أو أغطية السرير المصابة بالديدان.

وفقا لما نشره موقع هيلثي، أنه بمجرد ابتلاعه ، يدخل البيض إلى الأمعاء الدقيقة للأطفال ، حيث يفقس ويضع المزيد من البيض حول فتحة الشرج.. هذا يمكن أن يجعل قيعان الأطفال شديدة الحكة. . أحيانًا تدخل الديدان في مهبل الفتيات وتجعل هذه المنطقة تسبب الحكة أيضًا. إذا خدش الأطفال قيعانهم ثم لمسوا أفواههم ، فيمكنهم ابتلاع البيض مرة أخرى ، مما يؤدي إلى تكرار هذه الدورة.

إذا لمس الأطفال أشياء حول المنزل دون غسل أيديهم ، فقد ينتشر البيض إلى أشخاص آخرين في المنزل أيضًا.

أعراض الديدان عن الأطفال

لا تسبب معظم عدوى الدودة الخيطية  أي أعراض  على الإطلاق. لكن قد يعاني بعض الأطفال من:

حكة حول المؤخرة و / أو المهبل ، وعادة ما تكون أسوأ في الليل
احمرار حول المنطقة السفلية
الأرق.
تشمل بعض الأعراض النادرة ما يلي:

الديدان المرئية - صغيرة ، بيضاء وطول 8-13 ملم (غالبًا ما يتم الخلط بينها وبين قطع من ورق التواليت!)
آلام في المعدة
التهاب الفرج
الغثيان و القيء .

هل يحتاج طفلك لرؤية طبيب بخصوص الديدان؟

إذا كان لدى طفلك أي من علامات وأعراض الديدان ، فمن الجيد أن ترى طبيبك .

اختبارات الديدان عند الأطفال
 من المحتمل أن يستخدم طبيبك "اختبار الشريط اللاصق" للتحقق من وجود بيض أو ديدان.

يتضمن ذلك وضع شريط لاصق على فتحة الشرج لطفلك وإزالته ثم وضعه على شريحة زجاجية. عندما ينظر الطبيب أو غيره من المحترفين إلى الشريحة تحت المجهر في المختبر ، يمكنهم معرفة ما إذا كان هناك أي ديدان أو بيض دودة.

من الأفضل أن يخضع طفلك لهذا الاختبار في الصباح الباكر قبل الاستحمام أو التبرز ومسح مؤخرته.

Advertisements
Advertisements

موضوعات متعلقة

في اليوم العالمي للطفل.. أمراض شائعة في مرحلة الطفولة وعلاجها

في اليوم العالمي للطفل.. أمراض شائعة في مرحلة الطفولة وعلاجها.. جرب هذه الحيل للسيطرة على صراخهم ونومهم في الشهر الأول

لـ فوائده المتعددة.. 10 أسباب تدفعك لـ تناول بيض بط

نشرة المرأة والصحة.. سعر خيالي لـ فستان ليلى علوي.. 5 كبسولات لعلاج حب الشباب

هل التغذية تساعد في علاج البواسير؟ استشاري تجيب

كيفية علاج فيروس a عند الأطفال الرضع وحديثي الولادة

ترشيحاتنا

بعد نهاية مباريات دور الثمانية لمونديال اليد.. تحديد المراكز من الخامس إلى 32

من يخشى حدوث شيء فليردد هذا الدعاء حتى يطمئن قلبه

ميدو يكشف آخر تطورات ملف مصطفى محمد مع الزمالك

أمطار غزيرة ورياح.. الأرصاد: موجة غير مستقرة تضرب البلاد خلال الـ 72 ساعة القادمة

بفستان على الموضة .. شاهد أحدث ظهور لـ سالي عبد السلام

الزمالك يصطدم بالمقاصة في رحلة البحث عن قمة الدوري.. اليوم

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

وقع في شر أعماله.. لص يتلقى عقابا فوريا بعد محاولة سرقة راكب كفيف في قطار

الوقاية من مشاكل الجهاز التنفسي.. ماذا يحدث للجسم عند تناول السمان؟

عنفه والده لخروجه بدون إذن.. مراهق يقتل 6 من عائلته رميا بالرصاص