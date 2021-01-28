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أخبار العالم

لقاح جديد.. بريطانيا تتحدث عن أداة حيوية في محاربة كورونا

الخميس 28/يناير/2021 - 11:35 ص
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دعاء أبوهشيمة
تسارع بريطانيا في معركة لتأمين إمدادات اللقاح، من خلال الإعلان تصنيع كميات كبيرة تصل إلى 60 مليون جرعة من اللقاح الجديد، الذي ابتكرته شركة "فالنيفا" الفرنسية.

وأوضحت وسائل إعلام بريطانية، أنه من المقرر أن يتم البدء في انتاج لقاح "فالنيفا" على نطاق واسع في مصنع في ليفينجستون، اسكتلندا.

وإذا حصل اللقاح على الموافقة الكاملة، فسيعني ذلك أن المملكة المتحدة من الممكن أن تتمكن من الحصول على 200 مليون جرعة، وهي كمية أكثر من كافية لجميع مواطنيها للحصول على كلتا الجرعتين المطلوبة.

ونشر وزير الصحة البريطاني، مات هانكوك، تغريدة عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" قال فيها: "سيكون لقاح فالنيفا أداة حيوية أخرى في مكافحتنا للفيروس إذا تمت الموافقة عليه".

وأضاف أن الإنتاج الاسكتلندي كان "مثالًا رائعا آخر على قوة اتحادنا".

وبموجب الخطة الوطنية للتطعيمات، تمتلك المملكة المتحدة أكثر من 100 مليون جرعة من لقاح أكسفورد- أسترا زينيكا، و 40 مليون جرعة من لقاح فايزر، و17 مليونًا من لقاح موديرنا، بالإضافة إلى 60 مليونا مخططة من فالنيفا.

ويجري رئيس الوزراء البريطاني، بوريس جونسون، في وقت لاحق من اليوم، زيارة إلى اسكتلندا للقول بأن الاتحاد كان جزءًا لا يتجزأ من إدارة لقاح فيروس كورونا، ومن أجل توفير اختبار الفيروس  وتقديم الدعم الاقتصادي شمال الحدود أثناء الوباء.

وتحدث رئيس الوزراء عن "الفوائد العظيمة للتعاون" للتغلب على أزمة فيروس كورونا ، التي أودت بحياة أكثر من 100 ألف شخص في المملكة المتحدة.

وتأتي الزيارة مع تزايد الدعوات لإجراء تصويت ثانٍ لاستقلال اسكتلندا، في حين قال الوزير الأول نيكولا ستورجون إن زيارة جونسون إلى اسكتلندا "ليست ضرورية" خلال الإغلاق الحالي.
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