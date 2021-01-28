بنك المعرفة المصري يكشف عن كلمة عربية واحدة تساوي جملة كاملة في اللغات الأخرى

كشف بنك المعرفة المصري لمتابعيه من الطلاب والمعلمين وأولياء الامور ، عن معجزة لغوية جديدة ، تفيد بوجود كلمة واحدة في اللغة العربية تضم بداخلها حرف عطف وثلاثة ضمائر مختلفة وفعلا ماضيا، وهي كلمة (فَأَسْقَيْنَاكُمُوهُ) .









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وقال بنك المعرفة المصري عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك : هذه الكلمة تساوي جملة كاملة في اللغات الأخرى، مشيرًا إلى أن هذه الكلمة من أكثر الأمثلة وضوحًا على بلاغة اللغة العربية.





وتحدث بنك المعرفة المصري ، عن علم البلاغة قائلا ، إنه يعرف أنّه أحد علوم اللّغة العربيّة المُهمة، ومعناه الفصاحة في القول والكلام أثناء الحديث أو الكتابة ويعملُ على إيصالِ الأفكار والمعاني بأفضلِ الطُّرق، مع الحرص على إضافةِ الجماليّات اللغويّة عليها؛ ممّا يُساهمُ في زيادة تأثيرها على القارئ أو المُستمِع.



