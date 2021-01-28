ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

فن

رمضان 2021.. مسلسلات الـ 15 حلقة تغزو الموسم

الخميس 28/يناير/2021 - 10:02 م
صدى البلد
Advertisements
محمد نحلة
لأول مرة قرر القائمون على الدراما تغيير الشكل الذي تظهر به المسلسلات في رمضان 2021 حيث سيكون عدد منها مكون من  15 حلقة فقط، بدلا من 30 ليكونوا قريبين من الاعمال التي يحبها الجمهور في المنصات الإلكترونية.

ومن أبرز هذه المسلسلات

كوفيد 25 

أكدت المؤلفة والسيناريست إنجي علاء أن مسلسل كوفيد ٢٥ سيعرض رمضان ٢٠٢١ على ١٥ حلقة، نظرا للتحضيرات الخاصة التي يحتاجها العمل لتتناسب مع طبيعته والتي ستتطلب وقت ومجهود مضاعف وميزانية ضخمة لخروجه بالشكل المطلوب وجار التحضير استعدادا لانطلاق التصوير.

والمؤلفة أوشكت على الانتهاء من كتابة الحلقات وأضافت بأن قصة المسلسل من وحي خيالها وأنها تتمنى أن يكون العمل عند حسن ظن الجمهور.

المسلسل من بطولة يوسف الشريف وإخراج أحمد نادر جلال ومن إنتاج سينرجي للمنتج تامر مرسي.

الجدير بالذكر أن آخر مسلسل تأليف إنجي علاء هو مسلسل بلا دليل بطولة درة وخالد سليم ونيقولا معوض ومن قبله قصة مسلسل لعبة إبليس وآخر رواية لها هي رواية الأشقر مروان.

بين السما والارض 

بدأ فريق عمل مسلسل بين السما والأرض للنجم هانى سلامة  تصوير، وذلك تمهيدا لعرضه فى رمضان المقبل في 15 حلقة.

وانضم للعمل كل من الفنانة نورهان فى دور مدرسة وأحمد السلكاوى فى دور دكتور ومصطفى درويش فى دور لص ونجلاء بدر فى دور ممثلة بالإضافة لسوسن بدر ومنى عبدالغنى، والمسلسل عن رواية نجيب محفوظ سيناريو وحوار إسلام حافظ وإخراج ماندو العدل. 

وكان المخرج محمد العدل أعلن عن توقيع مسلسل جديد يحمل اسم "بين السما والأرض" مع شركة سينرجي للمنتج تامر مرسي، وهو من سيناريو وحوار إسلام حافظ، عن رائعة نجيب محفوظ.

علي ربيع 

ويخوض علي ربيع التجربة من خلال مسلسل يتم التحضير له حاليا ولكن لم يعلن عن اسمه بعد، ولكن تم تأكيد انه من 15 حلقة وسيقوم بإخراجه معتز التوني.
Advertisements
Advertisements

موضوعات متعلقة

تامر مرسي يهنئ هند صبري بـ عيد ميلادها: الجميلة المبدعة

إنجي علاء: كوفيد 25 ليس له علاقة بمسلسل النهاية

إنجي علاء: حلقات مسلسل كوفيد ٢٥ أوشكت على الانتهاء

كوفيد 25 .. يعرض في 15 حلقة رمضان 2021

إنجي على تحتفل بوصول حسابها على إنستجرام لـ مليون متابع .. شاهد

هانى سلامة يبدأ تصوير بين السما والأرض .. اليوم

ترشيحاتنا

العليا للفيروسات: تراجع إصابات كورونا.. وهذه الفئة مستثناة من تلقي اللقاح

بـ الأحمر الناري.. ياسمين عبد العزيز تخطف الأنظار على إنستجرام

تسافر لإجراء عملية جديدة في أنفها.. التفاصيل الكاملة لحالة حورية فرغلي

الخطيب على رأسها.. تعرف على بعثة الأهلي في مونديال الأندية

بشرى سارة حول فعالية لقاح فايزر مع سلالات كورونا الجديدة

هل النوم على البطن حرام أم مكروه ؟ .. الإفتاء تجيب

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بطول 19 مترًا.. اكتشاف شجرة متحجرة نادرة عمرها 20 مليون سنة.. شاهد

أبسط طريقة للعناية بالبشرة.. دراسة تنصح بهذه الماسكات

البوتكس والفيلر يتصدران التريند بسبب بسمة وهبة.. ما الفرق بينهما