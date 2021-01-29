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أخبار البلد

الحماية المدنية تسيطر على حرائق سوق التوفيقية بالقاهرة.. فيديو وصور

الجمعة 29/يناير/2021 - 10:48 ص
صدى البلد
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مصطفى كرم
حرصت الحماية المدنية بمحافظة القاهرة على سرعة التوجه لاخماد حريق سوق التوفيقية بعد اشتعال النيران بسبب ماس كهربائي. 

ورصدت عدسة صدى البلد، اسهامات رجال الحماية المدينة في السيطرة على الحريق بالسوق وانقاذ المحاولات المجاورة من الحريق من الاشتعال. 


وكانت عمليات الحماية المدنية بالقاهرة قد تلقت بلاغا بنشوب حريق كبير بسوق التوفيقية بوسط البلد .

علي الفور تم توجيه ١٠ سيارات اطفاء الي مكان البلاغ ، وتم محاصرة كرات اللهب التي امتدت بصورة كبيرة نتيجة وجود كميات كبيرة من البلاستيك وقطع غيار السيارات ومواد سريعه الاشتعال داخل الاكشاك والمحال التجارية.

وقد نجحت فرق الحماية المدنية فى السيطرة والانتهاء من عمليات التبريد دون الامتداد للعقار المجاورة .

وتبين من المعاينة الأولية أن الحريق شب داخل كشك اكسسوار سيارات نتيجة ماس كهربائي ثم امتد الي ٨ اكشاك مجاورة و٤ محلات أيضا جميعهم خاصين ببيع قطع غيار وإكسسوارات السيارات .

تم تحرير محضر وجار العرض علي النيابة العامة لتحديد سبب الحريق وحصر الخسائر من خلال المعمل الجنائى وجار اعداد تقرير بتحريات المباحث لبيان اذا كان هناك شبهه جنائية من عدمه.
الحماية المدنية تسيطر على حرائق سوق التوفيقية بالقاهرة.. فيديو وصور
الحماية المدنية تسيطر على حرائق سوق التوفيقية بالقاهرة.. فيديو وصور
الحماية المدنية تسيطر على حرائق سوق التوفيقية بالقاهرة.. فيديو وصور
الحماية المدنية تسيطر على حرائق سوق التوفيقية بالقاهرة.. فيديو وصور
الحماية المدنية تسيطر على حرائق سوق التوفيقية بالقاهرة.. فيديو وصور
الحماية المدنية تسيطر على حرائق سوق التوفيقية بالقاهرة.. فيديو وصور
الحماية المدنية تسيطر على حرائق سوق التوفيقية بالقاهرة.. فيديو وصور
الحماية المدنية تسيطر على حرائق سوق التوفيقية بالقاهرة.. فيديو وصور
الحماية المدنية تسيطر على حرائق سوق التوفيقية بالقاهرة.. فيديو وصور
الحماية المدنية تسيطر على حرائق سوق التوفيقية بالقاهرة.. فيديو وصور
الحماية المدنية تسيطر على حرائق سوق التوفيقية بالقاهرة.. فيديو وصور
الحماية المدنية تسيطر على حرائق سوق التوفيقية بالقاهرة.. فيديو وصور
الحماية المدنية تسيطر على حرائق سوق التوفيقية بالقاهرة.. فيديو وصور
الحماية المدنية تسيطر على حرائق سوق التوفيقية بالقاهرة.. فيديو وصور
الحماية المدنية تسيطر على حرائق سوق التوفيقية بالقاهرة.. فيديو وصور
الحماية المدنية تسيطر على حرائق سوق التوفيقية بالقاهرة.. فيديو وصور
الحماية المدنية تسيطر على حرائق سوق التوفيقية بالقاهرة.. فيديو وصور
الحماية المدنية تسيطر على حرائق سوق التوفيقية بالقاهرة.. فيديو وصور
الحماية المدنية تسيطر على حرائق سوق التوفيقية بالقاهرة.. فيديو وصور
الحماية المدنية تسيطر على حرائق سوق التوفيقية بالقاهرة.. فيديو وصور
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