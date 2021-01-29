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حوادث

السيطرة على حريق فى مخزن مواد غذائية بالمنصورة

الجمعة 29/يناير/2021 - 04:54 م
السيطرة على حريق
السيطرة على حريق فى مخزن
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همت الحسينى
تمكنت قوات الحماية المدنية بالدقهلية من السيطرة علي حريق نشب بمخزن للمواد الغدائية بمدينة المنصورة  .

وكان اخطارا ورد لمديرية امن الدقهلية بورود بلاغا لقسم شرطة أول المنصورة من إدارة شرطة النجدة بنشوب حريق بمخزن للمواد الغذائية بشارع البحراوي.

و أنتقل ضباط المباحث وقوات الحماية المدنية وسيارات الإطفاء و تم السيطرة على الحريق وإخماده وبالفحص تبين  نشوب الحريق بمخزن للمواد الغذائية كائن بالطابق الأرضي ملك شركة للموادد الغذائية على مساحة ( ٩٠ متر تقريبا ) بعقار مكون من أربعة طوابق.

وأسفر الحريق عن إحتراق بعض محتويات المخزن " بسكويت" ولم ينجم عنه ثمة إصابات وبسؤال المدير المسئول "محمود عبدالرؤوف محمود " ۲۹ سنة علل سبب الحريق لحدوث ماس كهربائي بالتوصيلات الداخلية للمخزن ، ولم يتهم أحدا بالتسبب في ذلك.

وتم إخطار قسم الأدلة الجنائية وتحرر عن ذلك المحضر رقم  ۱۰۷۱  لسنة ٢٠٢١ إداري قسم أول المنصورة ، وجاري العرض على النيابة العامة.
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