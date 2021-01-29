السيطرة على حريق فى مخزن مواد غذائية بالمنصورة

تمكنت قوات الحماية المدنية بالدقهلية من السيطرة علي حريق نشب بمخزن للمواد الغدائية بمدينة المنصورة





وكان اخطارا ورد لمديرية امن الدقهلية بورود بلاغا لقسم شرطة أول المنصورة من إدارة شرطة النجدة بنشوب حريق بمخزن للمواد الغذائية بشارع البحراوي.





و أنتقل ضباط المباحث وقوات الحماية المدنية وسيارات الإطفاء و تم السيطرة على الحريق وإخماده وبالفحص تبين نشوب الحريق بمخزن للمواد الغذائية كائن بالطابق الأرضي ملك شركة للموادد الغذائية على مساحة ( ٩٠ متر تقريبا ) بعقار مكون من أربعة طوابق.





وأسفر الحريق عن إحتراق بعض محتويات المخزن " بسكويت" ولم ينجم عنه ثمة إصابات وبسؤال المدير المسئول "محمود عبدالرؤوف محمود " ۲۹ سنة علل سبب الحريق لحدوث ماس كهربائي بالتوصيلات الداخلية للمخزن ، ولم يتهم أحدا بالتسبب في ذلك.



