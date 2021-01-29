السيطرة على حريق فى مخزن مواد غذائية بالمنصورة

تمكنت قوات الحماية المدنية بالدقهلية من السيطرة علي حريق نشب بمخزن للمواد الغدائية بمدينة المنصورة .
وكان اخطارا ورد لمديرية امن الدقهلية بورود بلاغا لقسم شرطة أول المنصورة من إدارة شرطة النجدة بنشوب حريق بمخزن للمواد الغذائية بشارع البحراوي.
و أنتقل ضباط المباحث وقوات الحماية المدنية وسيارات الإطفاء و تم السيطرة على الحريق وإخماده وبالفحص تبين نشوب الحريق بمخزن للمواد الغذائية كائن بالطابق الأرضي ملك شركة للموادد الغذائية على مساحة ( ٩٠ متر تقريبا ) بعقار مكون من أربعة طوابق.
وأسفر الحريق عن إحتراق بعض محتويات المخزن " بسكويت" ولم ينجم عنه ثمة إصابات وبسؤال المدير المسئول "محمود عبدالرؤوف محمود " ۲۹ سنة علل سبب الحريق لحدوث ماس كهربائي بالتوصيلات الداخلية للمخزن ، ولم يتهم أحدا بالتسبب في ذلك.
وتم إخطار قسم الأدلة الجنائية وتحرر عن ذلك المحضر رقم ۱۰۷۱ لسنة ٢٠٢١ إداري قسم أول المنصورة ، وجاري العرض على النيابة العامة.