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حوادث

للشهرة على تيك توك.. ضبط 3 طلاب أشعلوا النيران في سيارة بالمنصورة لتصويرها

الخميس 28/يناير/2021 - 03:16 م
ضبط متهم
ضبط متهم
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همت الحسينى
تمكنت الأجهزة الأمنية بمحافظة الدقهلية، من ضبط 3 طلاب ثانوي بمدينة المنصورة، أشعلوا النيران في إطارات كاوتشوك، خلف مساكن الري على شاطئ النيل، وتصوير الحريق، بعد ورود بلاغات من الأهالي.

ورد إخطارا لمديرية أمن الدقهلية يفيد بورود بلاغ إلى ضباط شرطة قسم ثان المنصورة، عن إشعال نيران هائلة في إطارات السيارات.

وبالانتقال إلى مكان البلاغ، تبين أن المتهمين هم "محمد جلال أمين"، 17 عاما، طالب يمدرسة الملك الكامل، و"عبد الرحمن نصر"، 17 عاما، طالب بمدرسة الملك الكامل، و"محمد أشرف السيد"، 17 عاما، طالب، بالثانوية العسكرية.

وبالفحص تبين أنهم أشعلوا النيران بجوار سيارة ملاكي ماركة فوتا، ملك والد الثالث، أثناء توقفها على شاطئ النيل خلف مساكن الثالث.

وضبط بحوزتهم كاميرا ديجيتال يستخدمونها في التصوير، وأقروا بتقليدهم لمقاطع فيديو شاهدوها على موقع يوتيوب، ونيتهم رفع مقطع مشابه له على صفحاتهم.

وحرر المحضر اللازم بالواقعة، وجار المتابعة بالتنسيق مع الأمن الوطني واخطرت النيابة العامه لمباشرة التحقيقات.
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