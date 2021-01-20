مصرع طفل صدمته سيارة في قرية بميت غمر

لقى طفل مصرعه ، بعدما صدمته سيارة "فان " أثناء عبورة الطريق أمام قرية " سنتماي" مركز ميت غمر بمحافظة الدقهلية





ورد اخطارا لمديرية امن الدقهلية، يفيد بورود ببلاغ لمركز شرطة ميت غمر من إدارة النجدة بإصطدام سيارة بطفـل ووفاته على طريق ( ميت غمر - أوليلة ) أمام قرية " سنتماى " دائرة مركز ميت غمر .





انتقل علي الفور ضباط المباحث وبالفحص تبين أثناه قيادة " محمد حمدى نصر "35 عاما سائق ، ومقيم قرية" سنتماي " دائرة مركز ميت غمر ، السيارة رقم " ب ي ٦٤٧١ سوزوكي " فان " ) أصطدم بالطفل "أشرف محسن متولى السيد" ١٠ سنوات ، تلميذ ، ومقيم بذات القرية ، حال عبوره الطريق أمام القرية ووفاته على إثر ذلك وتم نقل جثمائه إلى مستشفى ميت غمر العام .



