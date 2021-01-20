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حوادث

مصرع طفل صدمته سيارة في قرية بميت غمر

الأربعاء 20/يناير/2021 - 09:03 ص
صدى البلد
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همت الحسينى
لقى طفل مصرعه ، بعدما صدمته سيارة "فان " أثناء عبورة الطريق أمام قرية " سنتماي"  مركز ميت غمر بمحافظة الدقهلية

ورد اخطارا لمديرية امن الدقهلية، يفيد بورود ببلاغ  لمركز شرطة ميت غمر من إدارة النجدة بإصطدام سيارة بطفـل ووفاته على طريق ( ميت غمر - أوليلة ) أمام قرية " سنتماى " دائرة مركز ميت غمر . 

انتقل علي الفور  ضباط المباحث  وبالفحص تبين أثناه قيادة " محمد حمدى نصر  "35 عاما سائق ، ومقيم قرية" سنتماي " دائرة مركز ميت غمر ، السيارة رقم " ب ي ٦٤٧١ سوزوكي  " فان " ) أصطدم بالطفل  "أشرف محسن متولى السيد" ١٠ سنوات ، تلميذ ،  ومقيم بذات القرية ، حال عبوره الطريق أمام القرية ووفاته على إثر ذلك  وتم نقل جثمائه إلى مستشفى ميت غمر العام . 

وتحرر عن ذلك المحضر رقم ١٣٧٧ لسنة ٢٠٢١ جنح مركز ميت غمر ، وجارى إستكمال الفحص وجاري العرض على النيابة العامة .
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