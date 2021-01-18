الهزار القاتل.. مقتل مبيض محارة على يد زميله داخل مسجد بالدقهلية

لقى مبيض محارة مصرعه على يد زمياه بطعنة نافذه عقب وصلة هزار بينهما تحولت الى مشاجره اثناء عملهم بأحد المساجد تحت الإنشاء بقرية الرياض التابعة لمركز منية النصر بمحافظة الدقهلية





ورد إخطارا لمديرية أمن الدقهلية يفيد بورود بلاغ لمركز شرطة منية النصر يفيد بنشوب مشاجره بين مبيضان محارة ببرمبال القديمة التابعة لمركز منية النصر واصابة احداهما بطعنة نافذة بالصدر وتوفى عقب وصوله للمحكمة.





وبإنتقال ضباط المباحث الى مكان البلاغ تبين اصابة محمد كارم محمود 22 عاما مقيم شاع الجلاء، بالمنصورة بجرح نافذ بالصدر طعنا بمطواه وتم نقله لمستشفي ميت سلسيل وتوفى فور وصوله للمستشفى .

وبالفحص تبين أن القاتل يدعى أنه يدعى محمود مجدي أحمد 26 عاما مبيض محاره مقيم شارع محمد فتحى بالمنصورة و إنهم كانا يعملان معا بمسجد تحت الإنشاء وحدثت مشاجرة بينهم عقب وصلة هزار ببنهم فقام القاتل بطعن القتيل بمطواه ادت الى اصابته التى ادت الى وفاته.





وبتقنين الاجراءات تم ضبط القاتل وبمواجهته اعترف بارتكابه الواقعه ونقل الجثمان لمشرحة للمستشفي تحت تصرفات النيابه وتحرر عن ذلك المحضر اللازم بالواقعه واخطرت النيابة.