وفاة والدة الفنان ظافر العابدين

أعلن الفنان ظافر العابدين عن وفاة والدته صباح اليوم،وذلك عبر حسابه الشخصى على موقع التواصل الاجتماعي انستجرام .
ونشر ظافر العابدين صورة له مع والدته وعلق قائلا " البقاء لله ,توفت والدتي الغالية 'عزيزة' فجر اليوم. بش نتوحشك برشة, بش نتوحش عزك وطيبتك وحبك إلي ميوفاوش. نحبك. ربي يرحمك ".
وكان قد عبر الفنان ظافر العابدين عن سعادته بالتواجد في فيلم "العنكبوت"، وقال في تصريحات لـ "صدى البلد" إنه جاء إلي مصر خلال تلك الفترة لاستكمال تصوير العمل الذي توقف فترة طويلة بسبب ظروف كورونا وانشغالهم بعدد من الأعمال الفنية.