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فن

ظافر العابدين لـ صدى البلد: ليس لدى مانع من تكرار تجربة المذيع

الثلاثاء 19/يناير/2021 - 04:58 م
صدى البلد
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محمد نحلة

قال الفنان ظافر العابدين أنه ليس لديه مانع في أن يعود ويكرر تجربة المذيع مرة أخرى، ولكن بشرط أن يكون هناك برنامج قوي، موضحا أنه خلال تلك الفترة لم يعرض عليه برنامج يعيده للساحة الإعلامية. 


ظافر كان قد خاض تجربة المذيع من خلال برنامج أمير الشعراء عام 2007 على أحد القنوات الفضائية. 


أضاف  ظافر العابدين في تصريحات لـ "صدى البلد" إن تواجده في السينما المصرية مهم جدا بالنسبة له، ولفت إلى أنه يسعى خلال الفترة القادمة للتواجد بكثرة في الأعمال السينمائية المصرية.


وكان قد عبر الفنان ظافر العابدين عن سعادته بالتواجد في فيلم "العنكبوت"، وقال في تصريحات لـ "صدى البلد" إنه جاء إلي مصر خلال تلك الفترة لاستكمال تصوير العمل الذي توقف فترة طويلة بسبب ظروف كورونا وانشغالهم بعدد من الأعمال الفنية.


وكشف أنه يجسد شخصية شقيق الفنان أحمد السقا في العمل، ولفت إلى أنه متحمس جدا بعرض العمل في السينمات، وتلقي ردود فعل من الجمهور، موضحا أن الفيلم مختلف وجديد وقصته لم تقدم من قبل.


وتدور أحداث العنكبوت حول مطاردات رجال الأمن للمافيا والعصابات، ويقوم السقا بدور شخص مشهور يكتب عنه فى الصحف والمجلات والجميع يبحث عن "العنكبوت"، والكشف عن هويته الحقيقية خاصة أنه طوال أحداث الفيلم يرتدى ماسك وبدلة سوداء فى كل عملية يقوم بها.


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