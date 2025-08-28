قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
استغلال بشع للأطفال.. تفاصيل مثيرة في واقعة سقوط 18 متهما بينهم سيدات في الشيخ زايد
حالة الطقس غدًا الجمعة.. أمطار رعدية على هذه المحافظات
التطبيق بعد أيام إناث وذكور .. تعديلات ونظام جديد لإجازات الوضع بقانون العمل
البنوك تراجع سعر الفائدة في ذلك الموعد.. تفاصيل
سكن لكل المصريين 7 .. رابط الاستعلام عن وحدات الإسكان الاجتماعي 2025 بالرقم القومي
لماذا نأكل الحلوى في المولد النبوي؟.. الإفتاء توضح
علاقة غير شرعية | كشف لغز اختفاء شاب بقرية أريمون في البحيرة
خالد الغندور يكشف التفاصيل الكاملة لأزمة الجزيري وفيريرا في الزمالك
الأزهر يعلن عن مسابقة لـتعيين 9 آلاف معلم.. الشروط والتخصصات المطلوبة
طقس الجمعة في مصر.. رطوبة وارتفاع درجات الحرارة يخيم على الأنحاء
اللي مش عاجبه البلد الباب يفوت جمل.. مصطفى بكري: مركب مصر ماشية بسرعة الصاروخ
أول مستشفى متخصص لزراعة الكبد في مصر.. خطوة الرئيس السيسي تعزز الرعاية الصحية
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

بالصور

كل البلاوي اللى فى بشرتك بسببه .. اكتشفى أضرار استخدام الهاتف المحمول على الجلد

مشاكل البشرة
مشاكل البشرة
اسماء محمد

يسبب التعرض المستمر للهاتف المحمول عدد كبير من الأضرار التي تصيب الجلد وتدمر جمال الوجه.

 أضرار جلد تسببها الهواتف المحمولة 

ووفقا لما جاء في موقع facelit نكشف لكم أضرار الهواتف الذكية على الجلد والبشرة.

التعرض للضوء الأزرق

تُصدر الهواتف الذكية ضوءًا أزرق مرئيًا عالي الطاقة (HEV) ، والذي يخترق بشرتك بعمق حتى أعمق من الأشعة فوق البنفسجية ويُساهم هذا التعرض في:

تحلل الكولاجين

التهاب البشرة

الإجهاد التأكسدي

النتيجة على المدى الطويل

خطوط دقيقة

 شيخوخة مبكرة

بشرة باهتة

الهالات السوداء

رقبة التقنية

التصفح في الهاتف المحمول مع انحناء الرقبة يُسبب تجاعيد جلدية تتحول في النهاية إلى تجاعيد دائمة فالأمر أشبه بمساعدة الجاذبية.

انتقال البكتيريا وحب الشباب

على الأرجح أن هاتفك يحمل بكتيريا أكثر من مقعد المرحاض وضغط هذه البكتيريا على خديك وفكك يعني ظهور حب الشباب.

الشيخوخة المبكرة

الهواتف + الضوء الأزرق + الوضعية السيئة = بيئة مثالية لعلامات الشيخوخة المبكرة مثل:

أقدام الغراب

ترهل الخدود

خطوط الدمى

فرط التصبغ

علاج التجاعيد حول الفم

قضاء وقت طويل أمام الشاشات

قد تلاحظين بقعًا داكنة أو لونًا غير متجانس وهذا أيضًا ضوء أزرق، يُسبب زيادة إنتاج الميلانين مما يسبب اسمرار البشرة وظهور البقع السوداء.

إجهاد العين والآثار الجانبية للجلد

عندما تكون عيناك متعبتين، تظهر هذه العلامات على وجهك

عيون منتفخة

الهالات السوداء

بشرة تبدو متعبة

الهاتف المحمول أضرار البشرة أضرار الجلد أضرار الهاتف المحمول أضرار الهاتف الذكى الهاتف الشيخوخة الهالات السوداء

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

نتيجة الدور الثاني ثانوية عامة 2025

رسوب 14597 طالب وطالبة في نتيجة الدور الثاني ثانوية عامة 2025

إرجاع الساعة 60 دقيقة رسميًا يوم خميس.. انطلاق التوقيت الشتوي 2025 هذا التاريخ

إرجاع الساعة 60 دقيقة رسميًا.. انطلاق التوقيت الشتوي 2025 بهذا التاريخ

سعر الذهب

400 جنيه دفعة واحدة.. مفاجأة في سعر الذهب الآن بعد قرار خفض الفائدة 2%

رسميًا.. حدود السحب اليومي من ماكينات ATM وإنستاباي بعد قرار البنك المركزي

رسميًا.. حدود السحب اليومي من ماكينات ATM وإنستاباي بعد قرار البنك المركزي

تنسيق الجامعات

60.4 %للحقوق 51.9%للتربية.. مؤشرات تنسيق المرحلة الثالثة لطلاب الدور الثاني

تظلمات الدور الثانى ثانوية عامة 2025

بعد ظهور النتيجة .. رابط تظلمات الدور الثانى ثانوية عامة 2025

تنسيق المرحلة الثالثة2025

بعد ظهور نتيجة الثانوية العامة الدور الثاني.. مؤشرات تنسيق المرحلة الثالثة 2025

اللواء شريف زهير

بعد أيام من توليه المنصب الجديد.. وفاة اللواء شريف زهير | تعرف عليه

ترشيحاتنا

القومي للأشخاص ذوي الإعاقة

القومي لذوي الإعاقة يختتم متابعة جولة الإعادة بانتخابات الشيوخ 2025

القومي للأشخاص ذوي الإعاقة

القومي لذوي الإعاقة يختتم متابعة جولة الإعادة بانتخابات الشيوخ 2025

الأنبا باخوم

الأنبا باخوم يلتقي شباب الإيبارشية في اللقاء الثامن من سلسلة الرداء

بالصور

كل البلاوي اللى فى بشرتك بسببه .. اكتشفى أضرار استخدام الهاتف المحمول على الجلد

مشاكل البشرة
مشاكل البشرة
مشاكل البشرة

طريقة عمل اللانشون البيتي الصحي لأطفال المدارس بمكونات بسيطة

طريقة عمل اللانشون البيتي الصحي
طريقة عمل اللانشون البيتي الصحي
طريقة عمل اللانشون البيتي الصحي

زى الكافيهات .. اعرفي طريقة عمل حلى تراب الملوك

حلى تراب الملوك
حلى تراب الملوك
حلى تراب الملوك

تحذير صحي.. أطعمة تجنب شرب الماء معها لتفادي مشكلات الهضم

أطعمة لا يُنصح بشرب الماء معها
أطعمة لا يُنصح بشرب الماء معها
أطعمة لا يُنصح بشرب الماء معها

فيديو

مصطفي شوقي مع تقى الجيزاوي

شيرين عبد الوهاب أو أنغام .. مصطفى شوقي يكشف عن فنانة يحب التعاون معها .. فيديو

الفنانه انغام

​كان كل خوفي إني أسيب ولادي.. أنغام تنهار بالبكاء وتكشف كيف أنقذها دعاء جمهورها

كارول سماحة

بعد عامين من التأجيل.. كارول سماحة تطرح أغنية "وقت الحب"

حلمي عبد الباقي

حلمي عبد الباقي يطرح أغنيته الجديدة بعنوان "شربنا".. فيديو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب: طفلة الشيبسي والترند الحقيقي

د. محمد بشاري

د. محمد بشاري يكتب: العيسى وصناعة الفقيه المجدد

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: الاعتذار في الزواج… قوة لا ضعف

أحمد سالم - مدير تحرير صدى البلد

أحمد سالم يكتب: هؤلاء المرشحون.. لا تستمع إليهم

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: منصات التأثير الثقافي والديني.. الاختراق الناعم

المزيد