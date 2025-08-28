كل البلاوي اللى فى بشرتك بسببه .. اكتشفى أضرار استخدام الهاتف المحمول على الجلد

يسبب التعرض المستمر للهاتف المحمول عدد كبير من الأضرار التي تصيب الجلد وتدمر جمال الوجه.

أضرار جلد تسببها الهواتف المحمولة

ووفقا لما جاء في موقع facelit نكشف لكم أضرار الهواتف الذكية على الجلد والبشرة.

التعرض للضوء الأزرق

تُصدر الهواتف الذكية ضوءًا أزرق مرئيًا عالي الطاقة (HEV) ، والذي يخترق بشرتك بعمق حتى أعمق من الأشعة فوق البنفسجية ويُساهم هذا التعرض في:

تحلل الكولاجين

التهاب البشرة

الإجهاد التأكسدي

النتيجة على المدى الطويل

خطوط دقيقة

شيخوخة مبكرة

بشرة باهتة

رقبة التقنية

التصفح في الهاتف المحمول مع انحناء الرقبة يُسبب تجاعيد جلدية تتحول في النهاية إلى تجاعيد دائمة فالأمر أشبه بمساعدة الجاذبية.

انتقال البكتيريا وحب الشباب

على الأرجح أن هاتفك يحمل بكتيريا أكثر من مقعد المرحاض وضغط هذه البكتيريا على خديك وفكك يعني ظهور حب الشباب.

الشيخوخة المبكرة

الهواتف + الضوء الأزرق + الوضعية السيئة = بيئة مثالية لعلامات الشيخوخة المبكرة مثل:

أقدام الغراب

ترهل الخدود

خطوط الدمى

فرط التصبغ

قضاء وقت طويل أمام الشاشات

قد تلاحظين بقعًا داكنة أو لونًا غير متجانس وهذا أيضًا ضوء أزرق، يُسبب زيادة إنتاج الميلانين مما يسبب اسمرار البشرة وظهور البقع السوداء.

إجهاد العين والآثار الجانبية للجلد

عندما تكون عيناك متعبتين، تظهر هذه العلامات على وجهك

عيون منتفخة

الهالات السوداء

بشرة تبدو متعبة