قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
ترامب يضغط لإعداد خطة لإدارة غزة.. بلير وكوشنر يعرضان تصورًا لإعادة الإعمار
تنظيم الاتصالات والوطنية للإعلام يطلقان حملة توعوية لنشر ثقافة الأمن السيبراني
بعد إعلان الإسكان.. ما الموعد الأخير لحجز شقق «سكن لكل المصريين 7»؟
سعر أقل دولار اليوم 29-8-2025
دعاء الجمعة الأولى من شهر ربيع الأول.. اغتنمه بـ 12 كلمة مستجابة للرزق
تجديد حبس المتهمين بضرب المواطنين في شوارع القاهرة
نتنياهو يدين الاعتداء على منزل زامير وسط تصاعد الاحتجاجات وضغوط صفقة الأسرى
عراقجي: قرار تفعيل إعادة العقوبات استفزازي وغير لائق
فرع ثالث في التجمع.. ماذا حدث في لقاء رئيس الزمالك ووزير الإسكان؟
مهلة 30 يومًا .. هل تنقذ الحوار بين طهران وأوروبا من التصعيد؟
بالورد والهتافات .. استقبال حافل لـ أحمد ناصر بطل الدفاع عن سفارة مصر بـ لندن| صور
وزير الخارجية: لا يمكن إغفال الدور المصري القطري في وقف إبادة الشعب الفلسطيني.. وبكري: ما يحدث في الخارج جزء من مؤامرة تستهدف مصر| أخبار التوك شو
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

ديني

دعاء الجمعة الأولى من شهر ربيع الأول.. اغتنمه بـ 12 كلمة مستجابة للرزق

الدعاء
الدعاء
إيمان طلعت

يكثر البحث عن دعاء الجمعة الأولى من شهر ربيع الأول، خاصة مع دخول أول ليلة جمعة في شهر ربيع الأول شهر ميلاد النبي صلى الله عليه وسلم، ومع دخول ليلة الجمعة اعلم أن فيها أوقات شريفة للإجابة منها ساعة الثلث الأخير من الليل، وساعة أخرى ثابتة عن النبي إلا أنه عليك الاجتهاد في طلبها حتى غروب شمس الغد.

دعاء الجمعة الأولى من شهر ربيع الأول

ومع دخول أول ليلة جمعة من شهر ربيع الأول عليك أن تجتهد في الدعاء ففيه قضاء الحوائج وتوسعة الأرزاق وجلاء الهموم وتفريج الكروب؛ قال سبحانه وتعالى في شأن الدعاء: «وَقَالَ رَبُّكُمُ ادْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ ۚ إِنَّ الَّذِينَ يَسْتَكْبِرُونَ عَنْ عِبَادَتِي سَيَدْخُلُونَ جَهَنَّمَ دَاخِرِينَ (60)».

ذكر لفظ "الرزق" في القرآن الكريم 123 مرة، وكما جاء بمعنى الرزق المادي من مال وطعام ومطر، جاء بمعنى معنوي في أكثر من موضع, كمعنى الثواب في قوله تعالى: {وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا بَلْ أَحْيَاءٌ عِنْدَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُونَ} آل عمران/169, أي: يثابون على ما قدموا من أعمال وتضحيات.

الرزق لغة: يدلّ على عطاءٍ لوقت، ثم يحمل عليه غير الموقوت، والرزق: بالفتح مصدر، وبالكسر اسم الشىء المرزوق، وهو كل ما ينتفع به، وجمعه أرزاق، والرازق والرزّاق: صفة الله تعالى، فعّال من أبنية المبالغة، لا يقال إلا لله تعالى، ولأنه يرزق الخلق أجمعين، وهو الذي خلق الأرزاق، وأعطى الخلائق أرزاقها وأوصلها إليهم، قال تعالى: (وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا وَيَعْلَمُ مُسْتَقَرَّهَا وَمُسْتَوْدَعَهَا ۚ كُلٌّ فِي كِتَابٍ مُّبِينٍ) [هود: 6].

كما أن الرزق: كل ما ينتفع به، سواءً كان ماديًّا كالأموال من ذهب وفضة وحيوان وزروع وثمار وعقار، وكل ما هو مأكول ومطعوم وملبوس ومشروب ومسكون ونحو ذلك، أو كان معنويًّا كالمعارف والعلوم والمنزلة والجاه والسلطان والعقل والذكاء وحسن الخلق ونحو ذلك، وسواءً كان ما ينتفع به في الدنيا وهو ما ذكرناه، أو ينتفع به في الآخرة وهو رضوان الله تعالى وثوابه ونعيم الجنة، ونحو ذلك مما أخبرنا الله تعالى به.

جاء في ساعة الاستجابة يوم الجمعة عدة أحاديث شريفة منها: قوله صلى الله عليه وآله وسلم: «إِنَّ فِي الْجُمُعَةِ لَسَاعَةً، لَا يُوَافِقُهَا مُسْلِمٌ، يَسْأَلُ اللهَ فِيهَا خَيْرًا، إِلَّا أَعْطَاهُ إِيَّاهُ» رواه مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه، وفي بعض الروايات: «وَهِيَ سَاعَةٌ خَفِيفَةٌ».

وعن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يحدث في شأن ساعة الجمعة -يعني: ساعة إجابة الدعاء- فقال: «هِيَ مَا بَيْنَ أَنْ يَجْلِسَ الْإِمَامُ إِلَى أَنْ تُقْضَى الصَّلَاةُ» رواه مسلم. وقال صلى الله عليه وآله وسلم: «إِنَّ فِي الْجُمُعَةِ لَسَاعَةً، لَا يُوَافِقُهَا رَجُلٌ مُسْلِمٌ يَسْأَلُ اللهَ فِيهَا خَيْرًا، إِلَّا أَعْطَاهُ إِيَّاهُ» رواه أحمد من حديث أبي هريرة رضي الله عنه.

وفي الحديث: «التَمِسُوا السَّاعَةَ الَّتِي تُرْجَى فِي يَوْمِ الجُمُعَةِ بَعْدَ العَصْرِ إِلَى غَيْبُوبَةِ الشَّمْسِ» رواه الترمذي عن أنس رضي الله عنه.

دعاء الجمعة الأولى من شهر ربيع الأول للرزق
1- اللهم اكفني بحلالك عن حرامك، وأغنني بفضلك عمن سواك.

2- «اللهم صب لي الخير صبا صبا، اللهم وارزقني طيبا» .

3- «اللهم لا تجعل بيني وبينك في رزقي أحدا سواك، واجعلني أغنى خلقك بك وأفقر عبادك إليك وهب لي غنى لا يطغى وصحة لا تلهي».

4- «اللهم سخر لى رزقى، واعصمنى من الحرص والتعب فى طلبه، ومن شغل الهم، ومن الذل للخلق، اللهم يسر لى رزقًا حلالًا، وعجل لى به يا نعم المجيب» .

5- اللهم ارزقني رزقًا واسعًا حلالًا طيبًا من غير كدٍّ، واستجب دعائي من غير رد، اللهم إني أعوذ بك من الفقر والدّين وقهر الأعداء.

6- «ياكريم اللهم ياذا الرحمة الواسعة يا مطلعا على السرائر و الضمائر و الهواجس و الخواطر، لا يعزب عنك شيء أسئلك فيضة من فيضان فضلك، و قبضة من نور سلطانك، وأنسا وفرجًا من بحر كرمك أنت بيدك الأمر كله و مقاليد كل شيء فهب لنا ما تقر به أعيننا و تغنينا عن سؤال غيرك، فإنك واسع الكرم، كثير الجود، حسن الشيم، فببابك واقفون و لجودك الواسع المعروف منتظرون يا كريم يا رحيم».

7-اللَّهمَّ ربَّ السَّمواتِ السَّبعِ وربَّ العرشِ العظيمِ ربَّنا وربَّ كلِّ شيءٍ أنتَ الظَّاهرُ فليس فوقَكَ شيءٌ وأنتَ الباطنُ فليس دونَكَ شيءٌ مُنزِلَ التَّوراةِ والإنجيلِ والفُرقانِ فالقَ الحَبِّ والنَّوى أعوذُ بكَ مِن شرِّ كلِّ شيءٍ أنتَ آخِذٌ بناصيتِه أنتَ الأوَّلُ فليس قبْلَكَ شيءٌ وأنتَ الآخِرُ فليس بعدَكَ شيءٌ اقضِ عنَّا الدَّينَ وأَغْنِنا مِن الفقرِ.

8- «يا مقيل العثرات، يا قاضى الحاجات اقضى حاجتى، وفرج كربتى، وارزقنى من حيث لا أحتسب» .

9- يا الله، يا رب، يا حي يا قيوم، يا ذا الجلال والإكرام، أسألك باسمك العظيم الأعظم أن ترزقني رزقًا واسعًا حلالاً طيباً، برحمتك يا أرحم الراحمين، اللهم اكفني بحلالك عن حرامك، وأغنني بفضلك عمن سواك.

10- «اللهم ياباسط اليدين بلعطايا، سبحان من قسم الأرزاق ولم ينس أحدًا، اجعل يدى عُليا بالإعطاء ولا تجعل يدى سفلى بالاستعطاء إنك على كل شىء قدير» .

11- « قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ " بفضلها يا رب لا تكلنى إلى أحد ولا تحوجنى إلى أحد، وأغننى يا رب عن كل أحد، يا من إليه المستند، وعليه المعتمد، عاليا على العلا فوق العلا فرد صمد، منزه فى ملكه ليس له شريك ولا ولد ورزقه ميسر يجرى على طول المدد ، يا سيدى خذ بيدي من الضلال إلى الرشد ، ونجنى من كل ضيق ونكد يا إله الفضل بحق "اللَّهُ الصَّمَدُ * لَمْ يَلِدْ وَلَمْ يُولَدْ * َلَمْ يَكُن لَّهُ كُفُوًا أَحَد».

12- «اللهم إن كان رزقي في السماء فأهبطه وإن كان في الأرض فأظهره وإن كان بعيدا فقربه وإن كان قريبا فيسره وإن كان قليلا فكثره وبارك اللهم فيه» .

دعاء الجمعة الأولى من شهر ربيع الأول شهر ربيع الأول ساعة الاستجابة يوم الجمعة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

رسميًا.. حدود السحب اليومي من ماكينات ATM وإنستاباي بعد قرار البنك المركزي

رسميًا.. حدود السحب اليومي من ماكينات ATM وإنستاباي بعد قرار البنك المركزي

إرجاع الساعة 60 دقيقة رسميًا يوم خميس.. انطلاق التوقيت الشتوي 2025 هذا التاريخ

إرجاع الساعة 60 دقيقة رسميًا.. انطلاق التوقيت الشتوي 2025 بهذا التاريخ

سعر الذهب

400 جنيه دفعة واحدة.. مفاجأة في سعر الذهب الآن بعد قرار خفض الفائدة 2%

تنسيق الجامعات

60.4 %للحقوق 51.9%للتربية.. مؤشرات تنسيق المرحلة الثالثة لطلاب الدور الثاني

تنسيق المرحلة الثالثة2025

بعد ظهور نتيجة الثانوية العامة الدور الثاني.. مؤشرات تنسيق المرحلة الثالثة 2025

تنسيق الجامعات

لطلاب الدور الثاني.. خطوات التسجيل بالمرحلة الثالثة عبر موقع التنسيق

اللواء شريف زهير

بعد أيام من توليه المنصب الجديد.. وفاة اللواء شريف زهير | تعرف عليه

الراحل ابراهيم شيكا وزوجته

قرار عاجل بفتح التحقيق في بلاغ ضد زوجة إبراهيم شيكا وآخرين بالاستيلاء علي أعضائه البشرية ..صور

ترشيحاتنا

الزمالك

قرار جديد من فيريرا بشأن فتوح وبنتايج

الأهلي

خالد الغندور يكشف عن تشكيل الأهلي أمام بيراميدز في الدوري

أحمد ربيع

أحمد ربيع يقترب من الظهور مع الزمالك بعد التوقف الدولي

بالصور

جورج كلوني يحضر عرض فيلمه في مهرجان فينيسيا رغم مرضه

جورج كلوني وزوجته أمل علم الدين
جورج كلوني وزوجته أمل علم الدين
جورج كلوني وزوجته أمل علم الدين

كل البلاوي اللى فى بشرتك بسببه .. اكتشفى أضرار استخدام الهاتف المحمول على الجلد

مشاكل البشرة
مشاكل البشرة
مشاكل البشرة

طريقة عمل اللانشون البيتي الصحي لأطفال المدارس بمكونات بسيطة

طريقة عمل اللانشون البيتي الصحي
طريقة عمل اللانشون البيتي الصحي
طريقة عمل اللانشون البيتي الصحي

زى الكافيهات .. اعرفي طريقة عمل حلى تراب الملوك

حلى تراب الملوك
حلى تراب الملوك
حلى تراب الملوك

فيديو

مصطفي شوقي مع تقى الجيزاوي

شيرين عبد الوهاب أو أنغام .. مصطفى شوقي يكشف عن فنانة يحب التعاون معها .. فيديو

الفنانه انغام

​كان كل خوفي إني أسيب ولادي.. أنغام تنهار بالبكاء وتكشف كيف أنقذها دعاء جمهورها

كارول سماحة

بعد عامين من التأجيل.. كارول سماحة تطرح أغنية "وقت الحب"

حلمي عبد الباقي

حلمي عبد الباقي يطرح أغنيته الجديدة بعنوان "شربنا".. فيديو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب: طفلة الشيبسي والترند الحقيقي

د. محمد بشاري

د. محمد بشاري يكتب: العيسى وصناعة الفقيه المجدد

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: الاعتذار في الزواج… قوة لا ضعف

أحمد سالم - مدير تحرير صدى البلد

أحمد سالم يكتب: هؤلاء المرشحون.. لا تستمع إليهم

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: منصات التأثير الثقافي والديني.. الاختراق الناعم

المزيد