الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
اقتصاد

سعر أقل دولار اليوم 29-8-2025

سعر الدولار
سعر الدولار
محمد يحيي

شهد سعر أقل دولار أمام الجنيه، استقرارا في أول تعامل له اليوم الجمعة الموافق 29-8-2025.

أقل سعر دولار اليوم

وسجل أقل سعر دولار مقابل الجنيه نحو 48.51 جنيه للشراء و 48.61 جنيه للبيع

آخر تحديث لأدني سعر دولار اليوم

وجاء أدني سعر دولار مقابل الجنيه في آخر تحديث مسجل في البنوك، وذلك في بنكي الإمارات دبي الوطني و القاهرة الحكومي.

17 مليون جنيه.. ضربة جديدة لمافيا الدولار

وثبت سعر الدولار مقابل الجنيه في مستهل تعاملات اليوم  علي مستوي السوق الرسمية.

سعر الدولار اليوم

ويستمر ثبات سعر الدولار أمام الجنيه في اخر تعاملات له مساء أمس الخميس وحتي اليوم الجمعة دون تغيير.

لماذا استقر الدولار اليوم

وفقا لآخر تعامل سجله الدولار مقابل الجنيه في البنوك، والتي تم تعطيل العمل في الجهاز المصرفي اعتبارا من اليوم الجمعة وحتي مساء غدا السبت؛ بمناسبة مواعيد الراحة الأسبوعية المقررة دوريا.

سعر الدولار اليوم مقابل الجنيه المصري الثلاثاء 24 ديسمبر بعد تخطيه 51

تحركات الدولار في السوق

وفي اخر تعامل سعر الدولار أمام الجنيه، تراجع سعر الصرف بمقدار طفيفف لم يقل عن 5 قروش وذلك مساء أمس الخميس داخل البنوك المصرية البالغ عددها 36 بنكا حكوميا وخاصا.

الدولار يتراجع

وصل معدل تراجع الدولار أمام الجنيه نحو 5 قروش مقارنة بما كان عليه سعر الصرف الأجنبي الأربعاء الماضي.

سعر الدولار

آخر تحديث لسعر الدولار

وصل آخر تحديث سجله سعر الدولار مقابل الجنيه نحو 48.52 جنيه للشراء و 48.66 جنيه للبيع 

سعر الدولار في البنك المركزي

بلغ سعر الدولار مقابل الجنيه نحو 48.52 جنيه للشراء و 48.66 جنيه للبيع داخل البنك المركزي المصري

سعر الدولار مقابل الجنيه

أقل سعر دولار

سجل أقل سعر دولار مقابل الجنيه نحو 48.51 جنيه للشراء و 48.61 جنيه للبيع في بنكي الإمارات دبي الوطني و القاهرة الحكومي.

بلغ ثاني أقل سعر دولار مقابل الجنيه نحو 48.52 جنيه للشراء و 48.62 جنيه للبيع في بنكي " ميد بنك، التنمية الصناعية".

وبلغ سعر الدولار أمام الجنيه نحو 48.53 جنيه للشراء و 48.63 جنيه للبيع في بنوك " أبوظبي التجاري، الكويت الوطني، أبوظبي الأول،البركة".

سعر الدولار مقابل الجنيه المصري

وسجل سعر الدولار مقابل الجنيه نحو 48.54 جنيه للشراء و 48.64 جنيه للبيع في بنكي " العقاري المصري العربي،نكست"

سعر الدولار في أغلب البنوك 

وصل سعر الدولار في معظم البنوك أمام الجنيه نحو 48.55 جنيه للشراء و 48.65 جنيه للبيع في بنوك " الكويت الوطني،المصرف المتحد، التجاري الدولي CIB،قناة السويس، الاسكندرية، المصرف العربي الدولي، الأهلي الكويتي، الأهلي المصري،التعمير والاسكان، فيصل الاسلامي، مصر، العربي الإفريقي الدولي"

سعر الدولار الأمريكي اليوم الأحد مقابل الجنيه المصري في البنوك - صورة أرشيفية

بلغ سعر الدولار مقابل الجنيه نحو 48.56 جنيه للشراء و 48.66 جنيه للبيع في بنكي HSBC و سغيب

سعر الدولار في البنوك الأخري

بلغ سعر الدولار مقابل الجنيه نحو  48.59 جنيه للشراء و 48.68 جنيه للبيع في بنوك " بيت التمويل الكويتي، كريدي أجريكول، المصري الخليجي".

سعر الدولار

أعلي سعر دولار اليوم

سجل أعلي سعر دولار مقابل الجنيه نحو 48.75 جنيه للشراء و 48.85 جنيه للبيع في البنك المصري لتنمية الصادرات

ووصل ثاني أعلي سعر دولار مقابل الجنيه نحو 48.68 جنيه للشراء و 48.78 جنيه للبيع  في مصرف أبوظبي الاسلامي.

توقعات البنك المركزي للتضخم 

تستهدف لجنة السياسيات النقدية وصول معدلات التضخم في مصر لدرجات مستقرة بحث لا تتجاوز 7% بنهاية 2026.

وقالت لجنة السياسيات النقدية خلال اجتماع البنك المركزي اليوم، إنها تستهدف وصول معدل التضخم في نهاية العام 2026 المقبل بنسبة 9% في حالة الزيادة و 5% في حالة النقصان.

وتوقع البنك المركزي أنه يستهدف وصول معدلات التضخم في نهاية عام 2028 لتصل في المتوسط 5% بخلاف نقصا أو زيادة نسبتها 2% بما يعني تصل 7% في حالة الزيادة أو 3% في حالة الانخفاض.

وأكد البنك المركزي المصري إنه لن يتردد ففي اتخاذ تدابير لوضع التضخم في مسارا نزوليا إذ انها لن تتردد في اتخاذ الاجراءات لوضعه في درجات مستقرة مستخدمة بذلك ادوات المتاحة لتحقيق الاستقرار المطلوب.

وأوضح البنك المركزي أن  معدلات التضخم السنوي تراجع إلى ۱۳,۹% في يوليو ٢٠٢٥ مقابل ١٤,٩% في يونيو ۲۰۲٥. وبالنسبة للتضخم الأساسي، فقد ظل مستقرا عند ١١,٦% في يوليو ۲۰۲۰ مقابل ١١.٤% في يونيو ٢٠٢٥. أما على أساس شهري، فقد سجل التضخم العام سالب %0.5% والتضخم الأساسي سالب 0.3% في يوليو .

۲٠٢٥ وتشير معدلات التضخم السالبة المسجلة خلال شهرين متتاليين إلى استمرار المسار النزولي للتضخم بشكل عام، والذي جاء مدعوما بمجموعة من العوامل أهمها تراجع حدة التطورات الشهرية للتضخم والسياسة النقدية المتبعة مما يشير إلى تحسن توقعات التضخم.

سعر الدولار اليوم اقل سعر دولار اليوم مال واعمال اعلي سعر دولار مقابل الجنيه الدولار اليوم سعر الدولار في البنك المركزي

