جورج كلوني يحضر عرض فيلمه في مهرجان فينيسيا رغم مرضه

حضر الفنان جورج كلوني العرض الأول لفيلمه وتألق برفقة زوجته أمل علم الدين على السجادة الحمراء لمهرجان فينيسيا رغم مرضه.



تغيب جورج كلوني عن المؤتمر الصحفي لفيلمه الجديد Jay Kelly ضمن فعاليات مهرجان فينيسيا السينمائي الدولي اليوم، وذلك بعد إصابته بوعكة صحية أدت لاختفائه عن الأنظار.



وأصيب جورج كلوني بالتهاب حاد في الجيوب الأنفية حال دون مشاركته في اللقاء الإعلامي المقرر، اليوم، رغم وصوله برفقة زوجته أمل علم الدين منذ يومين.

وأكد متحدث باسم الشرطة ورح كلوني أن الطبيب نصحه بالراحة وتقليص نشاطاته، مضيفًا: “للأسف، جورج يعاني من التهاب قوي في الجيوب الأنفية، ويأمل أن يتمكن من الظهور على السجادة الحمراء لاحقًا”، ما أثار تساؤلات حول إمكانية حضوره العرض العالمي الأول لفيلمه.

وكان من المنتظر أن يشارك جورج كلوني إلى جانب زملائه في الفيلم، ومنهم آدم ساندلر ولورا ديرن، في المؤتمر الصحفي وجلسات الترويج، إلا أن مرضه حال دون ذلك. كما غاب أيضًا عن عشاء خاص بالفريق أقيم أمس، وعن حفل افتتاح المهرجان.



فيلم Jay Kelly من إخراج نوح بومباخ، ويروي قصة ممثل شهير ومديره خلال رحلة أوروبية مليئة بالمراجعات الذاتية والعلاقات الإنسانية.



ومن المقرر أن يُعرض الفيلم في دور السينما الأمريكية يوم 14 نوفمبر المقبل، قبل أن يُطرح عالميًا عبر منصة نتفليكس في 5 ديسمبر المقبل.