حلمي عبد الباقي يطرح أغنيته الجديدة بعنوان "شربنا".. فيديو

طرح النجم حلمى عبد الباقي أغنية جديدة على منصات السوشيال ميديا، تحمل اسم "شربنا" من كلمات صلاح مندي وألحان هاني فاروق وتوزيع بيشوي سمير، وتصدرت التريند عقب طرحها .

وتقول كلمات الأغنية:شربنا شربنا شربنا حطينا سكر قلبنا، بندوق لقيناه مر دلقناه يغور الحب اللي تاعبنا، تعبنا تعبنا تعبنا من اللي بيستمى حبيبنا، قدمنا السبت وبعده الحد نسى الاتنين وسابنا، دلعين وتلاته دلعنا، طبطنا وقولنا بتاعنا، حب وسقيناه اخلصنا معاه، بس الاخلاص ضيعنا.

وقال النجم حلمي عبدالباقي أنه بذل مجهودًا كبيرًا في التحضير لأغنيته الجديدة "شربنا"، معربًا عن أمله في أن تنال إعجاب جمهوره.

وأكد عبدالباقي أنه حرص على تقديم عمل فني مميز يليق بثقة محبيه وذوقهم، متمنيًا أن تحظى الأغنية بالتقدير والنجاح المنتظر.

وطرح مؤخرا حلمى عبد الباقى أغنية "كفاية جراح" من كلمات زياد حسن وألحان محمد الفخراني وتوزيع رامي المصرى.



وتقول كلمات الأغنية: أنا قلبي يا دنيا فاض بيه إنتى بتعملي فيه كده ليه، بتجرحى من غير أسباب، رخيلي ياعمر حبالك سيب ولا مليش في الدنيا نصيب، يعني أنا مش معمولى حساب، الله يخليكي كفاية جراح ولا أنا مش مكتوبلي أرتاح".