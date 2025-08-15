حلمى عبد الباقي يستعد لطرح أغنية جديدة بعنوان “شربنا”

يتعاون النجم حلمى عبد الباقي في أغنية جديدة تحمل إسم "شربنا" كلمات صلاح مندي وألحان هاني فاروق وتوزيع بيشوي سمير، ومن المقرر طرحها خلال الفترة المقبلة وتحمل عدد من المفاجئات .

وكشف عبد الباقي أن الأغنية تتضمن عدة مفاجآت من حيث الكلمات واللحن والتوزيع الموسيقي، مشيرًا إلى أنها ستقدم شكلًا مختلفًا ومميزًا عن أعماله السابقة.

وأكد أن أغنية "شربنا" ستُطرح قريبًا عبر جميع المنصات الرقمية، معربًا عن حماسه لرؤية ردود فعل الجمهور عند الاستماع إليها لأول مرة.

أغاني حلمي عبد الباقي

وطرح مؤخرا المطرب حلمى عبد الباقى أغنية "كفاية جراح" من كلمات زياد حسن وألحان محمد الفخراني وتوزيع رامي المصرى، وحققت نجاح كبير بإشادة الجميع وتلقى عليها اشادات كبيرة من جمهوره .

وتقول كلمات الأغنية: أنا قلبي يا دنيا فاض بيه إنتى بتعملي فيه كده ليه، بتجرحى من غير أسباب، رخيلي ياعمر حبالك سيب ولا مليش في الدنيا نصيب، يعني أنا مش معمولى حساب، الله يخليكي كفاية جراح ولا أنا مش مكتوبلي أرتاح".

كما طرح منذ فترة حلمى عبد الباقي أغنية "عيش وملح" على منصات السوشيال ميديا واليوتيوب، وحققت نجاحا كبيرا، وهى من كلمات أحمد جابر وألحان محمد شحاتة، وتوزيع محمود صبرى، وظهر بها بشكل جديد ومختلف عن أغانيه السابقة.

وتقول كلمات الأغنية: عرفنا مين عدو ومين حبيب وشوفنا كل حاجة عن قريب عرفنا مين عرفنا مصلحة وراح وساب وجابها في النصيب محبه عشره كله كان كلام يومين جمال و راحو والسلام، عملنا ياما خير في ناس كتير وعادي برده طلعوا مش تمام، محدش يسألنا جمايل صحيح مثلتوا الدورهايل ياريت منشفكوش بعدين، محدش يجي ويتحايل محدش ليه فضل علينا محدش شالنا الا أيدينا، محدش حبلنا الخير الا واتشال جوه عينينا بلا عيش وملح، سبتولنا جرح واخدته فرح السنين بلا عيش وملح مش عاوزه شرح عشرتكو طلعت كمين، محدش يسألنا جمايل صحيح مثلتوا الدورهايل، ياريت منشفكوش بعدين محدش يجي ويتحايل محدش ليه فضل علينا، محدش شالنا الا ايدينا محدش حبلنا الخير، الا واتشال جوه عينينا سواد قلوبكوا باين من الهزار الضحكه خارجه بتداري، الصفار عملنا قيمه للي ميساويش وفي النهايه بخ كله طار.