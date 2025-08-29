تجديد حبس المتهمين بضرب المواطنين في شوارع القاهرة

قررت جهات التحقيق المختصة بالقاهرة، تجديد حبس شخصين 15 يوماً على ذمة التحقيقات، بتهمة التعدى بالضرب على المواطنين بشكل مهين وإستعانتهما بآخر لتصوير ذلك بالقاهرة.





كشفت الأجهزة الأمنية ملابسات مقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الإجتماعى تضمن قيام شخصان يستقلان دراجة نارية بالتعدى بالضرب على المواطنين بشكل مهين وإستعانتهما بآخر لتصوير ذلك بالقاهرة.





بالفحص تبين عدم ورود أية بلاغات فى هذا الشأن، وأمكن تحديد وضبط الشخصين الظاهرين بمقطع الفيديو عاطلان "لأحدهما معلومات جنائية" ، وكذا ضبط القائم على تصوير ذلك المقطع عاطل "له معلومات جنائية" جميعهم مقيمين بالقاهرة.





كما تم ضبط الدراجتين الناريتين المستخدمتين فى الواقعة ، وبمواجهتهم أقروا بإرتكاب الواقعة بقصد المزاح وتصويرها بغرض نشرها على صفحاتهم بمواقع التواصل الإجتماعى، تم إتخاذ الإجراءات القانونية.