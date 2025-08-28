استغلال بشع للأطفال.. تفاصيل مثيرة في واقعة سقوط 18 متهما بينهم سيدات في الشيخ زايد

شبكة إجرامية حولت براءة الصغار إلى أدوات للتسول والإلحاح، في واحدة من أبشع صور الاتجار بالبشر تحت ستار الفقر والحاجة.

هنا في مدينة الشيخ زايد، سقطت شبكة استغلال أطفال في قبضة الأمن، بعدما حول المتهمون براءة الطفولة إلى وسيلة للكسب الحرام.

المتهمون جميعا انتهكوا براءة الأطفال ولهثوا وراء كسب المال عن الطريق الإجرام، ولكن الأجهزة الأمنية كانت لهم بالمرصاد، حيث كشفت عن استغلال بشع للطفولة، وألقت القبض على 18 متهمًا بينهم 12 سيدة و6 رجال 8 منهم أصحاب سوابق – لاتهامهم باستغلال أطفال أحداث في أعمال التسول وبيع السلع بشكل إلحاحي داخل نطاق الشيخ زايد أول وثانِ بمحافظة الجيزة.

وأسفرت جهود مباحث رعاية الأحداث عن إنقاذ 21 طفلًا من المعرضين للخطر، تم ضبطهم خلال قيامهم ببيع سلع أو استجداء المارة، وبمواجهة المتهمين، أقروا باستخدام الأطفال بغرض التسول والتربح غير المشروع.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتسليم الأطفال لذويهم مع أخذ التعهدات برعايتهم، فيما تم إيداع الأطفال مجهولي الهوية بدور الرعاية المختصة لحمايتهم من العودة لدوامة الاستغلال.