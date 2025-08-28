قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
بالورد والهتافات .. استقبال حافل لـ أحمد ناصر بطل الدفاع عن سفارة مصر بـ لندن| صور
وزير الخارجية: لا يمكن إغفال الدور المصري القطري في وقف إبادة الشعب الفلسطيني.. وبكري: ما يحدث في الخارج جزء من مؤامرة تستهدف مصر| أخبار التوك شو
أقل سعر عيار ذهب اليوم 29-8-2025
نصائح ذهبية لتعليم الأطفال إدارة الأموال في العالم الرقمي.. احرص عليها
رئيس جامعة المنصورة: مركز زراعة الكبد يخدم 5 محافظات ومفتوح لكل الدول العربية والأفارقة
أول ظهور لـ حمدي إسماعيل بعد خروجه من المستشفى | خاص
استغلال بشع للأطفال.. تفاصيل مثيرة في واقعة سقوط 18 متهما بينهم سيدات في الشيخ زايد
حالة الطقس غدًا الجمعة.. أمطار رعدية على هذه المحافظات
التطبيق بعد أيام إناث وذكور .. تعديلات ونظام جديد لإجازات الوضع بقانون العمل
البنوك تراجع سعر الفائدة في ذلك الموعد.. تفاصيل
سكن لكل المصريين 7 .. رابط الاستعلام عن وحدات الإسكان الاجتماعي 2025 بالرقم القومي
لماذا نأكل الحلوى في المولد النبوي؟.. الإفتاء توضح
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

حوادث

استغلال بشع للأطفال.. تفاصيل مثيرة في واقعة سقوط 18 متهما بينهم سيدات في الشيخ زايد

التسول ارشيفية
التسول ارشيفية
رامي المهدي

شبكة إجرامية حولت براءة الصغار إلى أدوات للتسول والإلحاح، في واحدة من أبشع صور الاتجار بالبشر تحت ستار الفقر والحاجة.

هنا في مدينة الشيخ زايد، سقطت شبكة استغلال أطفال في قبضة الأمن، بعدما حول المتهمون براءة الطفولة إلى وسيلة للكسب الحرام.

المتهمون جميعا انتهكوا براءة الأطفال ولهثوا وراء كسب المال عن الطريق الإجرام، ولكن الأجهزة الأمنية كانت لهم بالمرصاد، حيث كشفت عن استغلال بشع للطفولة، وألقت القبض على 18 متهمًا بينهم 12 سيدة و6 رجال 8 منهم أصحاب سوابق – لاتهامهم باستغلال أطفال أحداث في أعمال التسول وبيع السلع بشكل إلحاحي داخل نطاق الشيخ زايد أول وثانِ بمحافظة الجيزة.

وأسفرت جهود مباحث رعاية الأحداث عن إنقاذ 21 طفلًا من المعرضين للخطر، تم ضبطهم خلال قيامهم ببيع سلع أو استجداء المارة، وبمواجهة المتهمين، أقروا باستخدام الأطفال بغرض التسول والتربح غير المشروع.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتسليم الأطفال لذويهم مع أخذ التعهدات برعايتهم، فيما تم إيداع الأطفال مجهولي الهوية بدور الرعاية المختصة لحمايتهم من العودة لدوامة الاستغلال.

الاتجار بالبشر استغلال أطفال شبكة استغلال أطفال كسب المال

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

سعر الذهب

400 جنيه دفعة واحدة.. مفاجأة في سعر الذهب الآن بعد قرار خفض الفائدة 2%

نتيجة الدور الثاني ثانوية عامة 2025

رسوب 14597 طالب وطالبة في نتيجة الدور الثاني ثانوية عامة 2025

إرجاع الساعة 60 دقيقة رسميًا يوم خميس.. انطلاق التوقيت الشتوي 2025 هذا التاريخ

إرجاع الساعة 60 دقيقة رسميًا.. انطلاق التوقيت الشتوي 2025 بهذا التاريخ

رسميًا.. حدود السحب اليومي من ماكينات ATM وإنستاباي بعد قرار البنك المركزي

رسميًا.. حدود السحب اليومي من ماكينات ATM وإنستاباي بعد قرار البنك المركزي

تنسيق الجامعات

60.4 %للحقوق 51.9%للتربية.. مؤشرات تنسيق المرحلة الثالثة لطلاب الدور الثاني

تظلمات الدور الثانى ثانوية عامة 2025

بعد ظهور النتيجة .. رابط تظلمات الدور الثانى ثانوية عامة 2025

تنسيق المرحلة الثالثة2025

بعد ظهور نتيجة الثانوية العامة الدور الثاني.. مؤشرات تنسيق المرحلة الثالثة 2025

اللواء شريف زهير

بعد أيام من توليه المنصب الجديد.. وفاة اللواء شريف زهير | تعرف عليه

ترشيحاتنا

ارشيفية

مصرع شابين مجهولي الهوية في حادث تصادم على طريق ميت غمر بنها

التحرش

التحرش أمام مقابر الإمام الشافعي.. القصة الكاملة لسقوط سائق تعدى على أجنبية بالقاهرة

ارشيفية

سقطوا من على سقالة.. إصابة 3 عمال بإحدى قرى الدقهلية

بالصور

كل البلاوي اللى فى بشرتك بسببه .. اكتشفى أضرار استخدام الهاتف المحمول على الجلد

مشاكل البشرة
مشاكل البشرة
مشاكل البشرة

طريقة عمل اللانشون البيتي الصحي لأطفال المدارس بمكونات بسيطة

طريقة عمل اللانشون البيتي الصحي
طريقة عمل اللانشون البيتي الصحي
طريقة عمل اللانشون البيتي الصحي

زى الكافيهات .. اعرفي طريقة عمل حلى تراب الملوك

حلى تراب الملوك
حلى تراب الملوك
حلى تراب الملوك

تحذير صحي.. أطعمة تجنب شرب الماء معها لتفادي مشكلات الهضم

أطعمة لا يُنصح بشرب الماء معها
أطعمة لا يُنصح بشرب الماء معها
أطعمة لا يُنصح بشرب الماء معها

فيديو

مصطفي شوقي مع تقى الجيزاوي

شيرين عبد الوهاب أو أنغام .. مصطفى شوقي يكشف عن فنانة يحب التعاون معها .. فيديو

الفنانه انغام

​كان كل خوفي إني أسيب ولادي.. أنغام تنهار بالبكاء وتكشف كيف أنقذها دعاء جمهورها

كارول سماحة

بعد عامين من التأجيل.. كارول سماحة تطرح أغنية "وقت الحب"

حلمي عبد الباقي

حلمي عبد الباقي يطرح أغنيته الجديدة بعنوان "شربنا".. فيديو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب: طفلة الشيبسي والترند الحقيقي

د. محمد بشاري

د. محمد بشاري يكتب: العيسى وصناعة الفقيه المجدد

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: الاعتذار في الزواج… قوة لا ضعف

أحمد سالم - مدير تحرير صدى البلد

أحمد سالم يكتب: هؤلاء المرشحون.. لا تستمع إليهم

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: منصات التأثير الثقافي والديني.. الاختراق الناعم

المزيد