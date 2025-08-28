التحرش أمام مقابر الإمام الشافعي.. القصة الكاملة لسقوط سائق تعدى على أجنبية بالقاهرة

في مشهد صادم وثقته عدسات المارة وهز مواقع التواصل، تحول تجول سيدة أجنبية بدراجتها النارية إلى لحظات من الرعب، بعدما اعترض طريقها سائق "توك توك" وتحرش بها علنا أمام المارة، قبل أن يجبرها على دفع مبلغ مالي بالقوة، وسط منطقة مقابر الإمام الشافعي بالقاهرة.

الواقعة التي أثارت غضبًا واسعًا دفعت الأجهزة الأمنية للتحرك الفوري حيث كشفت الأجهزة الأمنية ملابسات مقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الإجتماعى تضمن قيام سائق مركبة "توك توك" بالتحـ.ـرش بإحدى السيدات "تحمل جنسية إحدى الدول" والتحصل منها على مبلغ مالى رغماً عنها أثناء تجولها بدراجة نارية بمنطقة مقابر الإمام الشافعى بالقاهرة.

بالفحص أمكن تحديد وضبط مركبة "التوك توك" الظاهرة بمقطع الفيديو وقائدها (سائق – مقيم بدائرة قسم شرطة منشأة ناصر بالقاهرة)، وبمواجهته أقر بإرتكاب الواقعة على النحو المشار إليه .

تم التحفظ على المركبة وإتخاذ الإجراءات القانونية حيال قائدها.