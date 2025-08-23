بعد تداول فيديو عبر السوشيال ميديا.. حبس عامل تحرش بسيدة داخل ميني باص بالقاهرة

أمرت نيابة وسط القاهرة بحبس عامل 4 أيام على ذمة التحقيقات، بعد اتهامه بالتحرش بسيدة أثناء استقلالهما سيارة "ميني باص" أجرة في أحد شوارع العاصمة.

جاء ذلك بعدما رصدت الأجهزة الأمنية مقطع فيديو تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي، يظهر فيه أحد الأشخاص وهو يتحرش بسيدة داخل وسيلة مواصلات عامة، ما أثار موجة غضب واستياء بين المتابعين.

وبالفحص، تبين أن قسم شرطة الأزبكية بالقاهرة قد تلقى بلاغًا من سيدة تقيم بدائرة قسم شرطة مدينة نصر ثالث، أفادت فيه بتعرضها للتحرش من قِبل أحد الركاب خلال استقلالها "ميني باص" أجرة بالقاهرة.

وأسفرت التحريات عن تحديد هوية المتهم، وتبين أنه عامل ومقيم بدائرة قسم شرطة شبرا، وتم ضبطه على الفور.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وأُحيل المتهم إلى النيابة التي قررت حبسه على ذمة التحقيق، مع استمرار تحريات المباحث للوقوف على ملابسات الواقعة بشكل كامل.