برلماني: لقاء الوزير مع مستثمري الإسكندرية يعكس تعزيز الصناعة الوطنية

أشاد النائب الصافي عبد العال، عضو لجنة الإدارة المحلية بـ مجلس النواب، باللقاء الموسع الذي عقده المهندس كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية ووزير الصناعة والنقل، مع اللواء أحمد خالد، محافظ الإسكندرية، وعدد من المستثمرين وأصحاب المصانع بالمحافظة، مؤكدًا أن الاجتماع يعكس جدية الدولة في دعم الصناعة الوطنية وتعزيز الاستثمار المنتج.

وأوضح عبد العال، في تصريح صحفي له اليوم أن الاجتماع تناول مراجعة الموقف التنفيذي للمناطق الصناعية بالإسكندرية، بما يشمل المنطقة الصناعية ببرج العرب الجديدة، والمنطقة الحرة العامة، ومجمعات الصناعات الصغيرة والبلاستيكية، بالإضافة إلى متابعة أوضاع المناطق الصناعية غير المخططة بمساحات تتجاوز 13 ألف فدان.

وأشار عضو مجلس النواب، إلى أن هذه التحركات تأتي تماشيًا مع توجيهات القيادة السياسية بضرورة إزالة العقبات أمام المستثمرين وتوفير بيئة استثمارية مرنة وجاذبة، مؤكداً أن الاجتماعات المباشرة مع المستثمرين تمثل خطوة مهمة لتسريع حل المشكلات الفنية والإجرائية والمالية عبر مبادرات تمويلية ودعم من أجهزة الدولة.

وأكد نائب الاسكندرية، أن تطوير البنية التحتية للمناطق الصناعية بالمحافظة وفتح مشاريع صناعية جديدة يعكس النهضة الصناعية الشاملة التي تتبناها الدولة، مشددًا على أن هذا التعاون بين وزارتي الصناعة والنقل ومحافظة الإسكندرية يحقق فوائد مباشرة للمواطنين من خلال خلق فرص عمل، وزيادة الإنتاج المحلي، وتعزيز الصادرات المصرية.

واختتم النائب الصافي عبد العال حديثه بالتأكيد على أن هذه الخطوات تعكس تطبيق رؤية مصر 2030 على أرض الواقع، وأن الدولة بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي تمضي بخطى ثابتة نحو بناء اقتصاد قوي يعتمد على الصناعة والإنتاج الحقيقي.