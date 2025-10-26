جامعة قناة السويس تحصد شهادات الاعتماد الدولية ISO لخمس كليات وأمانة الجامعة

قدّم الدكتور ناصر مندور، رئيس جامعة قناة السويس، خالص التهنئة إلى مركز ضمان الجودة وجميع المراجعين الداخليين بالجامعة تقديرًا لجهودهم المتميزة التي أسفرت عن حصول أمانة الجامعة وخمس كليات هي الطب البيطري، الزراعة، العلوم، التمريض، والآداب على شهادات الاعتماد الدولية ISO 21001/2018 وISO 9001/2015، مؤكدًا أن هذا الإنجاز يعكس التزام الجامعة بتطبيق أعلى معايير الجودة والتميز المؤسسي في مختلف قطاعاتها الأكاديمية والإدارية.

جاء ذلك بالتزامن مع الاحتفال الذي نظمه مركز ضمان الجودة لتكريم المراجعين الداخليين وتوزيع شهادات التقدير عليهم تقديرًا لعطائهم وجهودهم الكبيرة في دعم منظومة الجودة وتعزيز الأداء المؤسسي داخل الجامعة.

حضر الاحتفال الأستاذ شريف فاروق، أمين عام الجامعة، والمهندس عادل البير، الأمين المساعد، حيث عبّر الحضور عن تقديرهم لما تحقق من إنجاز بفضل التعاون المثمر بين المركز ووحدات الجودة بالكليات المختلفة.

وخلال كلمته، صرّح الدكتور حمدي كمال عطا الله أن الجامعة ماضية في استكمال خطة التميز الإداري وتوسيع نطاق تطبيق أنظمة الجودة، موضحًا أنه خلال العام الجامعي الحالي سيتم تطبيق نظام الأيزو على ست كليات جديدة هي الطب، الصيدلة، طب الأسنان، الهندسة، التجارة، والتربية، وذلك بجانب الكليات التي حصلت على الشهادات بالفعل، على أن يتم استكمال التطبيق في باقي الكليات تباعًا.

وأكد الدكتور حمدي كمال أن هذا التوجه يأتي تنفيذًا لرؤية الجامعة نحو ترسيخ ثقافة الجودة في مختلف قطاعاتها وضمان استدامة التطوير المؤسسي، مشيدًا بالدعم المستمر من الدكتور ناصر مندور، رئيس الجامعة، الذي يحرص على أن تكون جامعة قناة السويس نموذجًا رائدًا في تطبيق معايير الجودة الشاملة على مستوى الجامعات المصرية.