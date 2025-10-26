قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
فأر يهاجم فتاتين داخل منزلهما بسوهاج ويتسبب في نقلهما إلى المستشفى
مركز قلب مطروح ينجح في تغيير الصمام الميترالي وثلاثي الشرفات لمسن.. القصة الكاملة
وزير الخارجية يتابع استعدادات الوزارة لافتتاح المتحف المصرى الكبير
موعد مباراة الأهلي وبتروجيت في الدوري والقناة الناقلة
أخويا مات أربع مرات.. فريدة سيف النصر تبكي شقيقها
بقلم محمد عبد اللطيف: المتحف المصري الكبير صرح حضاري يجسد عبقرية المصري القديم وإلهاماً لأجيال المستقبل
ارتاح من الناس.. فريدة سيف النصر تنعي شقيقها بدر الدين
محافظ القاهرة يتابع أعمال المنطقة المحيطة بميدان رمسيس
مفاجأة في ترتيب التاريخ.. رونالدو خارج الثلاثة الكبار
من القسم الثالث لوصافة البريمييرليج.. حكاية نجاح أصغر مالك لنادي سندرلاند
القصة الكاملة لتعذيب أم لأطفالها وتوثيقهم بالحبال داخل الحمام في طنطا
بالصور

جامعة قناة السويس تحصد شهادات الاعتماد الدولية ISO لخمس كليات وأمانة الجامعة

الإسماعيلية انجي هيبة

قدّم الدكتور ناصر مندور، رئيس جامعة قناة السويس، خالص التهنئة إلى مركز ضمان الجودة وجميع المراجعين الداخليين بالجامعة تقديرًا لجهودهم المتميزة التي أسفرت عن حصول أمانة الجامعة وخمس كليات هي الطب البيطري، الزراعة، العلوم، التمريض، والآداب على شهادات الاعتماد الدولية ISO 21001/2018 وISO 9001/2015، مؤكدًا أن هذا الإنجاز يعكس التزام الجامعة بتطبيق أعلى معايير الجودة والتميز المؤسسي في مختلف قطاعاتها الأكاديمية والإدارية.

جاء ذلك بالتزامن مع الاحتفال الذي نظمه مركز ضمان الجودة لتكريم المراجعين الداخليين وتوزيع شهادات التقدير عليهم تقديرًا لعطائهم وجهودهم الكبيرة في دعم منظومة الجودة وتعزيز الأداء المؤسسي داخل الجامعة.

حضر الاحتفال الأستاذ شريف فاروق، أمين عام الجامعة، والمهندس عادل البير، الأمين المساعد، حيث عبّر الحضور عن تقديرهم لما تحقق من إنجاز بفضل التعاون المثمر بين المركز ووحدات الجودة بالكليات المختلفة.

وخلال كلمته، صرّح الدكتور حمدي كمال عطا الله أن الجامعة ماضية في استكمال خطة التميز الإداري وتوسيع نطاق تطبيق أنظمة الجودة، موضحًا أنه خلال العام الجامعي الحالي سيتم تطبيق نظام الأيزو على ست كليات جديدة هي الطب، الصيدلة، طب الأسنان، الهندسة، التجارة، والتربية، وذلك بجانب الكليات التي حصلت على الشهادات بالفعل، على أن يتم استكمال التطبيق في باقي الكليات تباعًا.

وأكد الدكتور حمدي كمال أن هذا التوجه يأتي تنفيذًا لرؤية الجامعة نحو ترسيخ ثقافة الجودة في مختلف قطاعاتها وضمان استدامة التطوير المؤسسي، مشيدًا بالدعم المستمر من الدكتور ناصر مندور، رئيس الجامعة، الذي يحرص على أن تكون جامعة قناة السويس نموذجًا رائدًا في تطبيق معايير الجودة الشاملة على مستوى الجامعات المصرية.

الإسماعيلية اخبار الاسماعيلية محافظة الاسماعيلية

سعر الذهب

سعر الذهب الآن في مصر.. عيار 21 فاق التوقعات

أميرة الذهب

أم عريس سرقتني .. أميرة الذهب تثير الجدل بمنشور على فيسبوك | تفاصيل

جنيهات ذهب

سعر الجنيه الذهب الآن في مصر.. وهذه قيمة عيار 21

يانيك فيريرا

رحيل فيريرا يقترب .. وجوميز على أعتاب قيادة الزمالك |تفاصيل

صيانة خط غاز

محافظة الجيزة تُطمئن المواطنين: انبعاث رائحة الغاز بكفر طهرمس نتيجة أعمال صيانة

طرق النصب

طرق النصب على المواطنين في الحسابات البنكية .. احذر من هذه الأمور | فيديو

الدولار

أقل سعر للدولار مقابل الجنيه في البنوك اليوم الأحد 26-10-2025

لمن يقرأ يس 7 مرات

ماذا يحدث لمن يقرأ يس 7 مرات قبل الفجر أو بعده؟.. احذر تفويتها

أرشيفية

الحكومة الإسرائيلية تبحث مشروع قانون لتأجيل محاكمة نتنياهو

الرئيس السوري

الرئيس السوري يزور السعودية غداً ويُلقي كلمة أمام مؤتمر مستقبل الاستثمار

أرشيفية

جيش الاحتلال يعلن اغتيال عنصر من "قوة الرضوان" جنوب لبنان

بالصور

جامعة قناة السويس تحصد شهادات الاعتماد الدولية ISO لخمس كليات وأمانة الجامعة

الشعور بطعم مالح في فمك دون سبب واضح؟ اكتشف الأسباب

بفستان أسطورى.. تفاصيل حفل زفاف أحمد جمال وفرح الموجي

رفقة زوجها.. أسماء أبو اليزيد تتألق بفستان ساحر

فيديو

ايمان عبد اللطيف

خريفي .. الأرصاد تكشف حالة طقس اليوم ودرجات الحرارة | فيديو

ايمان عبد اللطيف

مفاجأة في الجنيه الذهب .. أسعار الذهب والدولار اليوم

أحمد فهمي

بعد فيديو تجاهل هشام ماجد.. أحمد فهمي يخرج عن صمته ويكشف الحقيقة | فيديوجراف

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: حلم فاروق حسني

محمد مندور

محمد مندور يكتب: سلماوي والشارقة والاحتفاء بثقافة مصر

د. ريهام العادلي

د. ريهام العادلي تكتب: قمة بروكسل والرسائل العميقة .. عندما تحدّثت أوروبا بلغة مصر

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: فيلم «الحجر/ STONE» بيت بلا نوافذ وزمن لا يتقدم

ياسمين عبده

ياسمين عبده تكتب: ماذا قال الرئيس السيسي في لحظة الاختبار الأوروبي؟

