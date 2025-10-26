"إنجاز 50 عاما في 10 سنوات": مدبولي يكشف حجم القفزة في البنية التحتية

قال الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء إنه زار جامعة السويس الأهلية للاطمئنان على سير العملية التعليمية، مشيرا إلي أنه كان لدينا 50 جامعة تقدم خدمتها لجميع المصريين وفي خلال 10 سنوات أصبح لدينا 132 جامعة تخدم العملية التعليمية.

وأضاف مدبولي أنه افتتح عددا من المصانع للقطاع الخاص في المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، مشيرًا إلي أننا نجني ثمار التنمية الشاملة، مؤكدًا أن الرؤية السياسية للرئيس السيسي تنفذ علي الأرض.

وأشار إلي أن البنية التحتية التي قامت بها الحكومة في 10 سنوات لم تبن منذ 50 عاما، مشيرًا إلي أن المنطقة الاقتصادية لقناة السويس جذبت 11 مليار دولار علي مدار 3 سنوات ونصف، مضيفًا أن هناك إقبالا كبيرا جدا للاستثمار علي أرض هيئة قناة السويس.