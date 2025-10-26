مصرع شاب وإصابة 13 آخرين في تصادم بين ميكروباص وتروسيكل بسوهاج

لفظ منذ قليل أحد مصابي حادث الطريق السريع أمام قرية كوم الصعايدة التابعة لمركز جرجا جنوب محافظة سوهاج، أنفاسه الاخيرة؛ ليرتفع عدد ضحايا الحادث إلى متوف و13 مصابًا؛ إثر تصادم سيارة ميكروباص تقل عددًا من المدرسين بتروسيكل كان يسير في اتجاه مركز البلينا.

تفاصيل الواقعة

تعود تفاصيل الواقعة عندما تلقى اللواء دكتور حسن عبد العزيز، مساعد وزير الداخلية مدير أمن سوهاج، إخطارًا من مأمور مركز شرطة جرجا، يفيد بوقوع حادث تصادم بين ميكروباص وتروسيكل على الطريق السريع، ووجود متوفى وعدد من المصابين.

على الفور، انتقلت الأجهزة الأمنية إلى موقع البلاغ، كما تم الدفع بعدد من سيارات الإسعاف لنقل المصابين إلى مستشفى سوهاج الجامعي بفرع الكوامل لتلقي الرعاية الطبية اللازمة، ونقل جثمان المتوفى إلى المشرحة تحت تصرف جهات التحقيق.

وتبين من الفحص والمعاينة الأولية أن الحادث وقع نتيجة السرعة الزائدة واختلال عجلة القيادة بإحدى المركبتين، مما أدى إلى التصادم العنيف.

وأسفر الحادث عن وفاة شاب وإصابة كل من:" س.ص.ف 28 عامًا، وع.ش.م 38 عامًا اشتباه ما بعد الارتجاج وكسر بالساق اليسرى، ش.م.ع 38 عامًا اشتباه ما بعد الارتجاج وكسر مضاعف بالفخذ الأيسر، وآ.ر.أ 30 عامًا اشتباه كسر بالعمود الفقري".

كما اصيب "آ.ص.ع 34 عامًا اشتباه ما بعد الارتجاج وكسر بالساق اليسرى، م.ع.أ 27 عامًا اشتباه ما بعد الارتجاج وكسر بالذراع الأيمن، ف.أ.م 27 عامًا اشتباه خلع بالكتف الأيمن، م.أ.ن 28 عامًا اشتباه كسر بالساق اليسرى، ج.ع.أ 28 عامًا اشتباه كسر بالساق اليسرى، م.ض.ر 27 عامًا كسر مضاعف بالساق اليمنى، ح.ي.ع 25 عامًا اشتباه كسر بالساق اليمنى".

وتم رفع آثار الحادث من موقع الطريق وإعادة حركة المرور لطبيعتها، فيما تم تحرير محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة التي تولت مباشرة التحقيقات، وقررت انتداب الطبيب الشرعي لتشريح الجثمان لبيان سبب الوفاة.